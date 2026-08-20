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Už jsem vyhrála Wimbledon. A dál? Na Nový Zéland. Šafářová o životě po kariéře

Stanislav Kučera
  17:00
Lucie Šafářová přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do Ostravy.

Lucie Šafářová přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do Ostravy. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lucie Šafářová s dcerou přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do...
Lucie Šafářová s dcerou přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do...
Lucie Šafářová přijela navštívit tenistky na Billie Jean King Cup do Ostravy.
Bývalé elitní tenistky (zleva) Lucie Šafářová, Klára Koukalová a Andrea Sestini...
64 fotografií
Už je to sedm let, co Lucie Šafářová ukončila hlavní část své tenisové kariéry. Od té doby se sice na kurtech několikrát objevila, ale hrála hlavně pro radost. Nejvíce času tráví s rodinou, se dvěma dětmi a manželem Tomášem Plekancem sportují a cestují po světě. A nedávno dosáhla na metu, která jí dosud chyběla. Vyhrála Wimbledon.

Mezi profesionálkami posbírala pět titulů z grandslamové čtyřhry, ale na londýnské trávě se nejdál dostala do čtvrtfinále.

Až letos, ve 39 letech, se dočkala. Sice pouze mezi legendami, ale ve Wimbledonu se i tato soutěž bere velmi vážně.

„Je to jediný turnaj, kde se hraje naplno, hraje se o trofej i prize money,“ popisuje Šafářová, jež před měsícem triumfovala po boku Slovenky Magdaleny Rybárikové. „Bylo hezké zase hrát na velkých kurtech před hodně lidmi, a ještě tam mít rodinu a děti.“

Právě díky nejbližším stále oplývá tenisovou kondicí. Hrává jak s manželem Plekancem, tak se starší dcerou Leontýnou. „Takže se pořád udržuju,“ usmívá se někdejší světová pětka.

Po konci kariéry rozhodně nestrádá. Je vidět, jak ji baví ne tak přísný režim. Stejně jako rodinné strasti a radosti.

„Teď je to pro mě nová etapa. Jsem ráda, že máme dvě krásné a zdravé děti, baví nás cestování a jsme hodně akční. Dva sportovci asi nemůžou mít neakční děti.“

S tenisovou raketou objela celý svět hned několikrát, ale až teď má klid na prozkoumávání všech míst, která ji lákají. Konečně si je může pořádně vychutnat, už nemusí myslet na to, který další zápas či turnaj ji v příštích dnech čeká.

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„Máme moc rádi Řecko, kde člověk hodně zpomalí. Milujeme hory, jak v Itálii, tak v Rakousku. Byli jsme karavanem po Americe, což bylo taky zajímavé. Líbila se mi i polární záře ve Finsku.“

A prozrazuje ještě jeden velký sen: „Chtěla bych jen s batohem procestovat Nový Zéland. Ale to vzhledem k malým dětem a jejich škole asi odsuneme až na později.“

S manželem mají více času i díky tomu, že bývalý elitní hokejista už není u reprezentace, soustředí se pouze na práci sportovního ředitele v Kladně.

„Když měl Kladno i nároďák, tak toho měl opravdu hodně,“ popisuje Šafářová. „Na druhou stranu si myslím, že v tom, co dělá, je opravdu dobrý a naplňuje ho to. Teď řeší, jak celé Kladno posunout, a to je pro něj velká výzva.“

Sama o trenérské roli neuvažuje, protože by musela současné příjemné cestování opět vyměnit za režim letiště–hotel–kurty. A nemohla by být tolik s rodinou.

„Se dvěma malými dětmi si to zatím nedokážu představit. Ale dělám pro WTA mentoring a vzdělávací programy. Slouží to jako takový úvod pro mladší talentované hráčky, jak celý okruh funguje.“

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A u tenisu finalistka Roland Garros 2015 a vítězka pěti turnajů WTA zůstává ještě v jedné roli. Coby expertka a moderátorka pracuje pro stanici CANAL+ Sport, která v Česku okruh WTA vysílá.

„Když jsem ještě hrála, tak jsem o této cestě neuvažovala,“ připouští. „Ale když přišla nabídka, řekla jsem si, že to zkusím. Je to super odreagování od maminkovských povinností a také velká výzva. Člověk se může pořád posouvat a zlepšovat. A baví mě to.“

Ve studiu se potkává s bývalými spoluhráčkami i soupeřkami Andreou Sestini Hlaváčkovou, Klárou Koukalovou či Lucií Hradeckou.

Bývalé elitní tenistky (zleva) Lucie Šafářová, Klára Koukalová a Andrea Sestini Hlaváčková v talk show KANÁR+

„Už na okruhu jsme byly kámošky. A že jsme teď sedly k podcastu, je moc příjemné,“ říká.

Díky této práci a pravidelným výjezdům na grandslamy, kde se účastní turnajů legend, má o současném tenise přehled.

A žasne, kam až se posouvá: „Pořád se zrychluje a zlepšuje, až si kolikrát říkáte, kde je hranice, kdy to už bude na úplném limitu. Holky teď musejí být velmi dobře fyzicky připravené, zápasy jsou náročnější.“

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