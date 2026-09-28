V její mysli se mísila nostalgie s euforií. Bývalá světová pětka si vybavovala báječné pocity z minulosti a přála je současným hrdinkám.
„Mám obrovskou radost. Jsem na holky hrdá,“ říká Šafářová, která dění na kurtech sleduje zejména jako expertka stanice CANAL+ Sport.
„Díky nim jsme zase úplně nejlepší na světě. Bylo vidět, jak jsou týmové, což kdysi ve Fed Cupu zdobilo i nás.“
Bára přivezla nejsilnější tým. Klidně by mohla postavit i podobně nebezpečné „béčko“. Taky proto mohla šetřit Káju ve čtvrtfinále. Takový luxus v Číně nikdo neměl.