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Dřív hrálo víc hvězd. Přesto je vítězství úžasné. Jsem hrdá, říká Šafářová

Karel Knap
  12:00

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České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu. | foto: Reuters

V uplynulém desetiletí se české tenistky ve Fed Cupu střetávaly s naprostými esy: Kerberovou, Ivanovičovou, Šarapovovou, Muguruzaovou, Halepovou... Nyní se v BJK Cupu tak nabitá konkurence neschází. Pamětnice báječného období Lucie Šafářová přesto jásala, když její krajanky v neděli po osmi letech dosáhly na trofej.

V její mysli se mísila nostalgie s euforií. Bývalá světová pětka si vybavovala báječné pocity z minulosti a přála je současným hrdinkám.

„Mám obrovskou radost. Jsem na holky hrdá,“ říká Šafářová, která dění na kurtech sleduje zejména jako expertka stanice CANAL+ Sport.

„Díky nim jsme zase úplně nejlepší na světě. Bylo vidět, jak jsou týmové, což kdysi ve Fed Cupu zdobilo i nás.“

Bára přivezla nejsilnější tým. Klidně by mohla postavit i podobně nebezpečné „béčko“. Taky proto mohla šetřit Káju ve čtvrtfinále. Takový luxus v Číně nikdo neměl.

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Dřív hrálo víc hvězd. Přesto je vítězství úžasné. Jsem hrdá, říká Šafářová

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