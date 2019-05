Šafářová a její velké české sbohem: Dlouho jsem si takhle nepoplakala

SLZY. Lucie Šafářová se před zahájením finálového utkání na turnaji v Praze rozloučila s domácím publikem.

dnes 12:30

Nevěděla, co se na ni chystá. Celou noc se budila, svírala ji nervozita. „A pak na kurtu jsem se celá klepala, myslela jsem, že ani nebudu schopná nic říct,“ vyprávěla Lucie Šafářová. Jedna z nejúspěšnějších tenistek skvělé generace se v Praze rozloučila s českými fanoušky, utírala si slzy a děkovala na všechny strany: „Hrozně mě to dojalo. A bylo to úžasné.“

Legendární Martina Navrátilová. Krajanky a parťačky z vítězných fedcupových týmů Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Milovaná deblová spoluhráčka Bethanie Matteková-Sandsová. A také Angelique Kerberová, Agnieszka Radwaňská, Simona Halepová… A další. Ty všechny si našly chvíli, aby namluvily vzkaz pro pražské sbohem Lucie Šafářové. Ta si jejich slova dojatě vyslechla v rámci slavnostního ceremoniálu před finálovým duelem. „Celé mě to překvapilo. Vlastně mě to dojímá pořád,“ vyprávěla bývalá finalistka Roland Garros. „Jsem šťastná, že to proběhlo takhle.“ Už právě jen na pařížském grandslamu se představí, dost možná pouze ve čtyřhře. Pak bude kariéra Šafářové definitivně minulostí – a o její české části to lze napsat již nyní. „Bijí se ve mně všechny emoce. Jedna velká kapitola se uzavřela. Je trochu smutné, že to celé skončilo, když slyšíte všechny ty úspěchy… Ale taky se těším, že začíná něco nového,“ vyprávěla. Turnaj v Praze Zpravodajství Kromě osobních přání spatřila třeba i záběry sama sebe jako začínající holčičky s raketou. Tolik emocí, tolik myšlenek! „Ta cesta je obrovsky dlouhá a když vidíte takové video, teprve si opravdu vybavíte, co s tím bylo spojené. Že ne vždycky byla ta cesta jenom hezká. Za ty úspěchy a všechny tituly ale stála,“ má jasno. A těšilo ji, kolik blízkých loučení přihlíželo osobně: „Je dost těžké dostat tenisový svět v jeden čas na jedno místo, pořád jsme rozlítaní. Ale gratulací přišlo opravdu dost.“ Pro Prague Open je nejúspěšnější hráčkou turnajové historie, slavila zde celkem třikrát. „Dvakrát ještě na challengeru,“ připomněla. „Vždycky jsem se sem ráda vracela a když se podařilo udělat z toho akci WTA, bylo všechno ještě daleko honosnější. Větší tribuny, víc lidí.“ A hlavně ti, kdo na nich seděli, měli pro Šafářovou mimořádný význam. „V zahraničí část diváků někomu fandí, část nikomu, hodně lidí se přijde jen podívat. Tam nebývá publikum jednotné, tady ano. Když je v Česku vyprodáno, má to úplně jiný náboj,“ ocenila. Pak fandila ve finále Karolíně Muchové, která právě díky ní dostala divokou kartu do hlavní soutěže. Měla před sebou už jen jednu povinnost, když se usmívala: „Ještě mám v šatně bágl a boty!“ A od neděle se pomalu začne chystat na poslední tenisové rendezvous, stylově s Paříží. „Těším se, že tam všechny uvidím a naposledy se rozloučím s hráčkami, s organizátory, s lidmi z WTA,“ vyprávěla. Přičemž už teď ví, že jí zase budou po tvářích stékat slzy: „Určitě. Ty jsou přece s loučením spojené.“

