Spoléhám na falešnou formu, žertuje Šafářová. Trénovala s jednou žábou

„...jednou mladou žábou, ani nevím, jak se jmenuje. Už po chvíli jsem byla hotová a vydržela sotva hodinu. Ale ve středu jdu zase.“

V prosluněné Praze vyhlíží Šafářová konec báječné kariéry, právě tady na přelomu dubna a května patrně odehraje poslední profesionální zápasy. „Asi je to osud,“ prohlásila dvaatřicetiletá levačka, jíž kvůli pochroumanému zápěstí nevyšla plánovaná rozlučka na lednovém grandslamu v Melbourne.

„Mrzí mě to hlavně kvůli Báře Strýcové, které jsem dala vědět na poslední chvíli. Naštěstí si za mě do debla našla náhradu a s Markétou Vondroušovou došly až do semifinále.“

Lucie Šafářová na tiskové konferenci před J&T Banka Prague Open.

Po vyléčení ruky onemocněla, načež jí odstranili krční mandle. Ze zákroku se stále ještě zotavuje, cítí se slabá. Kolikrát v kariéře marodila? Už snad posté musí křísit ochablou fyzičku. Ale nefňuká. „Bylo mi řečeno: Je to naposled, tak se ještě jednou kousni!“



Kdo že ji tak rázně hecoval? Její přítel a hokejista Tomáš Plekanec? „Ne, ten to nebyl,“ poví pouze.

Na Prague Open se představí v singlu i ve čtyřhře, v níž ji doplní oblíbená parťačka Bethanie Matteková-Sandsová, se kterou utvořila úspěšný a populární pár zvaný Bucie. Pět grandslamových titulů spolu posbíraly! Kanadský kouč Rob Steckley, který je seznámil, s nimi natáčel rozpustilá videa. Staly se z nich velké kamarádky. Navštěvují se a tráví spolu dovolené.

Výstřední Američanka hned kývla na nabídku české plavovlásky, aby ji doprovodila na zřejmě poslední akci WTA Tour: „Já jsem po operaci (kolena), ty seš po operaci, tak to dáme dohromady a jedem!“

Šampionky. Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová slaví titul z Roland Garros.

Bethanie jí vzápětí vyzradila jeden čerstvý a vskutku pozoruhodný objev. Její bratr pátral v rodokmenu a zjistil, kde tkví kořeny Mattekových. A hle, pocházejí z České Lhoty, jež leží mezi Vodňany a Hlubokou nad Vltavou.

„Konečně se vysvětlilo, proč má Beth tak ráda lidi od nás,“ poznamenala Šafářová na včerejším setkání s novináři. Přítelkyni a jejího muže pozve do některé z proslulých pražských restaurací: „Bethanie je gurmánka a Justin jí aspoň za tři, takže je naše kuchyně nemine.“

Potetovaná Američanka proslula originálními oblečky, loni ji v časopisu Forbes označili za tenisovou Lady Gaga. Před touto sezonou už se spoluprací se svou milou Lucy nepočítala. Záskok v Praze však zvládne. S radostí. „Jsem ráda, že se můžu v deblu rozloučit s někým, s kým mě pojí nějaký příběh,“ tvrdí Šafářová.

Stihne-li se rychle dostat do formy, vyzkouší si ještě před Prague Open kvalifikaci halového antukového podniku ve Stuttgartu. Vždyť poslední zápas hrála loni v září a po takové přestávce je zatraceně obtížné na dvorci najít obvyklý rytmus.

V žertu pronesla, že doufá v existenci falešné formy, jež se po delších pauzách u profesionálů někdy zjevuje: „Spoléhám na ni!“

Vážněji už mluví o otravné počáteční dřině, při níž se rozhýbává poněkud zrezivělé tělo. O vřelé atmosféře, jež ji na Spartě vždy vyburcovala. Vždyť tu už třikrát dobyla titul (2012, 2013, 2016). A o jedinečnosti blížící se chvíle.

„Nečekám obrovské ovace. Chci si naposledy zahrát tenis před lidmi, které mám ráda. Zároveň to pro mě bude hodně emotivní a budu dost nervózní.“

Pražský triumf Lucie Šafářové v roce 2016.

Ubráníte se slzám? „No nevím...“

Citová vlna patrně Šafářovou přemůže. Po zamávání českým fanouškům může teoreticky následovat mezinárodní „good bye“ či „au revoire“ na Roland Garros, kde v červnu 2015 dokráčela až do singlového finále. Musela by od pořadatelů dostat jednu z volných karet. „Jenže oni je udělují spíš mladým holkám. Moje šance je malá.“

Proto je pravděpodobnější dojemný konec v Praze. A začátek nového života. Už v zimě si po patnácti letech se sestrou a neteřemi vyrazila do Rakouska na lyže. „Nejprve jsem byla hodně opatrná, pak už jsem sjela i červenou. Jenom na černou jsem si zatím netroufla.“

Nebránila by se pozvánce do Star Dance. Bavilo by jí radit nějaké nadějné tenistce. Pořád v hlavě nosí sen o vlastní kavárně. Nudit se jistě nebude.