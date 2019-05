Tak už fakt končíš? Jak vypadal poslední zápas Lucie Šafářové

„Šlo mi o to, zahrát si po boku kamarádky. Sejít se se všemi lidmi a pořádně se rozloučit osobně, ne jen po telefonu.“

Tak pravila finalistka Roland Garros 2015, pětinásobná vítězka grandslamových čtyřher, olympijská medailistka, šampionka Fed Cupu - a bývalá tenistka.

Lucie Šafářová, Dominika Cibulková vs. Andrea Petkovicová, Sofie Keninová 4:6, 0:6. Takový finiš posledního zápasu vypadá jako červený vykřičník za písemkou, ale...

„Splnilo to účel. Nečekala jsem, že to sem přijedu vyhrát,“ uznala.

Už nastoupit bylo vítězství. Její osudová parťačka Bethanie Matteková-Sandsová kvůli zranění do Paříže zase nedorazila, rozhodla se čtyři dny před startem turnaje.

„Přemýšlela jsem, jestli vůbec hrát,“ přiznala Šafářová. „Pak jsem našla Dominiku, kamarádku. Řekly jsme si, že si to spolu užijeme. A tak jsme i udělaly.“

Slovenka by jinak už seděla v letadle domů, jenže Šafářová oplývá zbraněmi silnějšími než bekhend, forhend nebo čop. „Debla normálně nehraju, pro Lucku jsem to ale udělala,“ uvedla Cibulková. „Říkala mi: Víš, že ti to budu kazit. A já: O to vůbec nejde, prostě si zahrajeme hezký zápas,“ konejšila ji Šafářová.

Usmívaly se, s radostí si plácly po vyhraných výměnách. Šafářové z tribunky fandili její přítel, hokejista Tomáš Plekanec, a neteř. Do třetice všeho dojemného: oblíbená tenistka zamávala nejprve reprezentaci v Prostějově, pak českému publiku v Praze - a nyní přišlo finální au revoir.

Lucie Šafářová Čísla a zajímavosti 1. na světě byla v žebříčku deblu, v singlu vystoupala na páté místo.

byla v žebříčku deblu, v singlu vystoupala na páté místo. 7 titulů ve dvouhře na turnajích WTA vyhrála.

„Lucce jsem psala, že mi budou scházet naše bitvy. Ať vyhrál kdokoli, byl to vždycky férový tenis. Fakt na to budu ráda vzpomínat,“ říká nynější národní jednička Karolína Plíšková. „Ona je super holka. Takový mírumilovný člověk, s ní podle mě nikdo nemohl mít problém. Bude nám všem chybět - a nejen Češkám. Kamarádek měla hodně.“

Proto se dobře vědělo, že v Paříži přijdou úplně poslední pozdravy.

„Vždycky prohodili: Tak už končíš?“ tlumočí Šafářová. Ani tak ji středeční sbohem nesvázalo do sentimentálních vět: „Člověku proletí hlavou, že je to naposledy, ale spíš jsem to brala s nadhledem. Nešlo o náhlé rozhodnutí, bylo dlouhodobé, z hlediska zdravotního i tenisového. Nechtěla jsem se trápit někde po kvalifikacích. Chtěla jsem skončit takhle. Srovnaná, šťastná.“

Zdraví jí měnilo plány tolikrát, že ani nepřekvapí, že se loučí tady (původně chtěla v Melbourne, ale byla zraněná). Paříž k ní byla přívětivá roky. „Zjistila jsem, že tu mají skvělé nové elektrické koloběžky! Prosvištěli jsme na nich celé město. Klasika, projedete se kolem Eiffelovky, kolem vody, k Notre-Dame. Dáte si palačinku, kafe,“ líčí spokojeně.

Lucie Šafářová se v Prostějově loučí s reprezentační kariérou a děkuje fanouškům za podporu.

Když jí vypadla vyhlížená spoluhráčka, ještě přišla čertovská myšlenka: Nevydržíme na Wimbledon? Vždyť ten jediný společně nevyhrály! „Ale Bethanie je pořád taková polozraněná a já už mám svoje plány. Nechci to dál oddalovat. Bylo to krásné - a bylo toho dost.“

A tak na kurtu číslo čtyři naposledy zaznělo game, set, match.

„Pak jsme tam seděly a Domka se ptá: Tak co? Jaké to je?“

A podle toho, co Šafářová odvětila, se podobně smíření sportovci konce bát nemusí: „V pohodě!“