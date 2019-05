Dárek pro Šafářovou: pusa od Sereny i kus antuky. Už zase brečím, říkala

Ráno musela rychle do pařížských obchodů, aby si dovybavila šatník. A odpoledne, už v elegantních černých šatech, uslyšela Šafářová potlesk na místě, kde tenisově zazářila ze všeho nejvíc.

„Už zase brečím. Velká čest. Bylo to krásné,“ popsala přivítání na centrkurtu.

Šéfové Roland Garros a francouzského tenisu jí pak předali patrně nejtěžší trofej kariéry: zasklený průřez místním hřištěm, samozřejmě s vrstvou antuky nahoře. „Doma bude mít speciální místo. Jak se jmenuje? Já nevím. Asi Za zásluhy,“ usmála se.

Což by sedělo, vždyť v Paříži hrála o titul v singlu a dvakrát se zde stala deblovou šampionkou. Stylové bylo i to, že ceremoniál proběhl po duelu Sereny Williamsové, její přemožitelky z roku 2015.

„Jsem ráda, že jsme tady spolu mohly hrát finále. Byl to nezapomenutelný zápas,“ pronesla americká legenda a když se potkala se Šafářovou, objaly se a daly si pusu na tvář.

„Pogratulovala mi a říkala, že jsem ji s koncem kariéry předběhla,“ tlumočí Šafářová. „Já jí na to opáčila, ať dál pokračuje, že jí to dobře jde, že jí přeju hodně štěstí. Bylo to hezké. Četla jsem, co mi přál Roger Federer, psala mi spousta lidí. Dneska jsme tu kecaly s Mary Piercovou a Justine Heninovou.“

Šafářová ve středu na malém kurtu číslo čtyři sehrála poslední duel kariéry, když prohrála v deblu po boku Dominiky Cibulkové.

A milým překvapením od Roland Garros končí také její rozlučky: „Už je to všechno. Myslím, že to stačilo.“