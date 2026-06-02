Šafářová o Menšíkovi: Je jak rozjetý vlak. Nejhorší je mediální pozornost

„Úplně nejhorší je na tom všem mediální pozornost. Ta se neuvěřitelně stupňuje a mentálně je to obrovský nápor. Nejdůležitější je zkusit vypnout a co nejvíce se od toho distancovat,“ vybavila si Šafářová dojmy ze svých úspěšných grandslamů.
„Člověk si samozřejmě musí splnit své povinnosti, ale pak vychází spousta článků, lidé vám neustále gratulují, a podle mě je nejlepší s odpovídáním počkat na později. Jinak byste byli na telefonu v kuse. Hlavní je užít si ten moment, protože nikdy nevíte, jestli se do posledních kol grandslamu ještě někdy podíváte a zažijete tu atmosféru.“
Právě po mentální stránce je však podle ní Menšík nastavený dobře. „Nyní ho čeká soupeř, kterého by sice měl porazit, ale o to je to zrádnější, když proti vám stojí někdo takhle mladý a rozjetý,“ uvedla Šafářová, dvojnásobná vítězka čtyřhry na Roland Garros (2015, 2017).
Menšík postoupil do čtvrtfinále po nedělním souboji s Rusem Andrejem Rubljovem, nasazenou jedenáctku porazil 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. Šafářová sledovala zápas v televizi.
„Sama pro sebe jsem si říkala, jestli to vůbec zvládne, zvlášť když jsem viděla ty dlouhé výměny. Je skvělé, že to ustál i mentálně. Vést, pak ztratit dva sety a nakonec se hecnout do pátého, to je prostě paráda,“ řekla devětatřicetiletá rodačka z Brna.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse zvládl v Paříži i druhý pětisetový souboj. Do čtvrtfinále grandslamu postoupil poprvé v kariéře a na Roland Garros po deseti letech navázal na Tomáše Berdycha.
„Působí na mě naprosto vyrovnaně. Když ho srovnám s Rubljovem, tak u něj bylo jasně vidět, že je to neustále nahoru a dolů, včetně nejrůznějších výlevů, když se mu zrovna nedaří. Jakub je mnohem konstantnější, což je určitě jeho obrovské plus,“ uvedla Šafářová.
Přestože největší úspěchy měl zatím Menšík na betonovém povrchu, nyní ve francouzské metropoli ukázal, že jeho hra může platit i na oranžových kurtech.
„Místní antuka je o něco rychlejší, než bývá zvykem, ale pořád je to antuka. Startuje tu spousta specialistů na tento povrch a s jeho výškou není vůbec jednoduché se tu dobře pohybovat,“ podotkla Šafářová. „V utkání s Rubljovem se ale hýbal skvěle a zvládal i dlouhé výměny. Nevidím důvod, proč by tady nemohl hrát dobře.“
Duel Menšíka s Fonsecou chce osobně navštívit. V Paříži s ní jsou i manžel a bývalý hokejista Tomáš Plekanec, děti Leontýna s Oliverem a neteř. „Mám tu s sebou zkrátka takovou menší školku,“ řekla s úsměvem bronzová olympijská medailistka z roku 2016.
Na Roland Garros se zúčastní Turnaje legend, v němž odehraje dva zápasy.
„Tyhle akce jsou super. Člověk se potká s lidmi, se kterými dříve pravidelně hrával, ale na kurtu už je to teď čistě o zábavě. Tenis mě celkově pořád naplňuje a ráda si ho chodím zahrát. Teď jsem docela dost hrála s neteřemi. Leontýnka už navíc hraje soutěže družstev v babytenisu a minitenisu, takže jsem do toho tenisového kolotoče pořád pěkně zapřažená,“ doplnila Šafářová.