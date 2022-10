Ještě vyrazím do světa, ale doma už hrát nebudu, říká Hradecká

„Určitě to byl můj poslední domácí turnaj,“ řekla poté, co v prvním kole s Lindou Noskovou podlehly Američankám McNallyové a Parksové 4:6, 3:6. „Ještě se ale chystám do San Diega a Guadalajary. Nikdy jsem tam nebyla, tak možná i ze zvědavosti.“

Dolehla na vás při nynější rozlučce nostalgie?

Před zápasem na to... (otřela si slzy) čas nebyl, ale teď mi to všechno dochází. Omlouvám se.

Měla jste v hledišti známé, kamarády, rodinu?

No. Nejvíc kamarádů jsem měla už dříve v Praze, kde jsme se loučily i s Andy (s dlouholetou spoluhráčkou Andreou Sestini Hlaváčkovou – pozn. red.). Tady, vtipně, nebyl ani můj trenér, protože musel na otočku do Prahy. U těch dalších dvou turnajů ale chybět nebude. Největší moje rozlučka byla už v Praze.

V Ostravě jste hrála s Lindou Noskovou. Jak jste se daly dohromady?

To bylo zajímavé. Před US Open. V Cincinnati se mi zranila parťačka (Sania Mirzaová), měla něco s rukou. Psala mi, že US Open nestihne. Na poslední chvíli jsem řešila, s kým bych mohla hrát, abych se dostala do soutěže. S trenéry nás napadla Linda, tak jsme si říkali, proč to nezkusit? Mí trenéři hodně dobře znají jejího trenéra Tomáše Krupu, a tak mu zkusili napsat. Co si o tom myslím a jestli Linda hraje debly a jestli by nechtěla... Její trenér říkal, že ano, a tak jsem Lindě psala.

A vše klaplo, že?

Byla sice domluvená s někým jiným, takže odpověděla, že se musí zeptat své parťačky. Ale vyšlo to. Na US Open jsme zahrály výborný a těžký zápas (porazily sestry Serenu a Venus Williamsovy – pozn. red.). Pro Lindu to byl největší kurt, který tam člověk může dostat. Plný stadion a vše zvládla neskutečně. Hrálo se mi s ní dobře, na kurtu byla pohoda. Sedly jsme si i mimo dvorec.

Specialistka na čtyřhru Lucie Hradecká (vpravo) na turnaji v Ostravě hrála spolu s Lindou Noskovou.

Vaše poslední dva turnaje odehrajete také spolu?

Bohužel ne. Ona se musí starat o svůj singlový žebříček, kdy je na rozhraní hlavní soutěže v Melbourne. K tomu má jako mladá hráčka omezený počet turnajů, takže musí zvážit co hrát a co ne. Teď jede do Trnavy, aby uhrála nějaké body a měla jistou hlavní soutěž na Australian Open. Já odlétám do San Diega, kde jsem domluvená s Chan Hao-chingovou (tenistka z Tchaj-wanu – pozn. red.), protože moje původní parťačka pořád není fit. Jsme první pod čarou, a tak doufám, že se někdo odhlásí a budeme v hlavní soutěži.

Linda Nosková mezi tenisovou elitou začíná. Jaká je deblistka?

Má vše před sebou. Bude se koncentrovat více na singla, ale i debla zvládne, když zlepší volej a nebude se tolik bát. Je to však o odehraných zápasech.

Ostatně patří k nastupující generaci. Ta vaše měla vynikající výsledky ve Fed Cupu, na olympiádě i na Grand Slamech. Máte následovnice?

Ty se budou muset hodně snažit, aby naši laťku dotáhly a třeba ji i posunuly. Máme výborné holky. Jsem ráda, že je to baví a mají chuť hrát turnaje. Dobrých hráček je u nás opravdu hodně. Jen je škoda, že kluci se trochu ztrácejí.

Jak budete vzpomínat na Ostravu, na turnaj a na výborné zápasy ve Fed Cupu?

Nejen tento turnaj v Ostravě, ale všechny v Česku jsou pro mě něco speciálního. Vždycky, když byla šance hrát doma, tak jsem měla jasno, že nikam jinam nepojedu. A Ostrava má nádhernou halu. A ty Fed Cupy, co jsme tady hrály... Ale i v Brně, v Praze. České publikum bylo neuvěřitelné.