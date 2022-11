Hádka se Strýcovou, zrada od Hlaváčkové. A chlapi do mě šili, vzpomíná Hradecká

Ještě na nedávném US Open zkušená tenistka zazářila, když spolu s nadějnou krajankou Noskovou v třaskavé atmosféře na Ashe Stadium vyřadily sestry Williamsovy.

Skvělá deblistka a neokázalá členka zlaté generace v sedmatřiceti ukončila kariéru. Má nač vzpomínat.

Jak je v penzi?

Pohodička! Po příletu ze světa jsem se vždycky rychle snažila přehodit do našeho času, abych mohla co nejdřív trénovat. Teď se v noci probudím a klidně si pustím seriál Koruna. Nebo mě ráno bolí záda. Co s tím? Nic… Vždyť nic nemusím.