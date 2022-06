Z náhradnice šampionkou. Milion hodin na kurtu se vyplatilo, jásá Havlíčková

„Je to úžasné. Strávila jsem tady na kurtu snad milion hodin, protože jsem poslední čtyři zápasy hrála na tři sety. Až kromě finále,“ usmívala se 17letá hráčka TK Sparta Praha na pozápasové tiskové konferenci.

O čem ještě jako čerstvá vítězka mluvila?

O dlouhých zápasech: „Bylo to velmi náročné fyzicky i mentálně. Hrála jsem hodně třísetových zápasů, protože se v nich pokaždé něco pokazilo. Ale jsou tady dobré možnosti, jak zregenerovat, třeba ledové vany. Takže jsem byla dobře připravená.“

O plánech před finále: „Má taktika byla jen si to na kurtu užít. Sierraovou jsem neznala, neviděla jsem jí hrát, ale porazila tu dvě jiné Češky (Brendu Fruhvirtovou a Bartůňkovou). Takže jsem čekala další těžký zápas, další tříseťák. Ale hrála jsem dobře a rychle, což se vyplatilo. Konečně jsem vyhrála ve dvou setech.“

O předchozích zkušenostech s Roland Garros: „Loni jsem tu byla první náhradnicí, první holkou, která se do turnaje nedostala. To bylo dost smutné, ale teď jsem tady. Areál jsem trochu znala a pokaždé, když Nadal hraje finále, tak se díváme. Sice hraje úplně jiným stylem než já, ale je pro mě inspirací za to, co dokázal.“

O finále žen, v němž se utkají 21letá Šwiateková a 18letá Gauffová: „Je to hodně inspirující. Coco je úžasná, je jen o rok starší než já a už hraje dospělé finále. Snad tam jednou taky budu.“