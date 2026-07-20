Už to znova nedopustím! Havlíčková si vzpomněla na bolavou prohru a zazářila

Markéta Plšková
  18:05

Fotogalerie3

Lucie Havlíčková hraje forhend v prvním kole Livesport Prague Open. | foto: ČTK

Výsledek jejího zápasu sice vypadá poměrně jednoznačně, na výhru se však Lucie Havlíčková docela nadřela. Na domácím podniku Prague Open, kde startuje díky divoké kartě, v prvním kole zdolala 66. hráčku světa Alycii Parksovou 6:2 a 6:4. Po proměněném mečbolu padla k zemi a byla dojatá. „Byly to velké emoce,“ líčila česká tenistka.

„Šla jsem do zápasu s tím, že bude hodně těžký. Alycia hraje takovým stylem padesát na padesát, buď napadá, nebo ne,“ hodnotila Havlíčková, které aktuálně patří 226. pozice. „Přece jen poslední utkání jsem nehrála podle svých představ. Jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit.“

Zápas tedy nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek, že?
Určitě ne. V prvním setu jsem měla skoro všechny svoje servisy přes shodu, takže bylo strašně důležité, že jsem si je udržela. Jsem ráda, že jsem zápas zvládla doservírovat hned za stavu 5:4 a nijak se to dál neprotahovalo.

Bouzková, Havlíčková i Šalková zvládly úvodní kolo v Praze, Okťabreva vypadla

Odvrátila jste všech šest brejkbolů, naopak na příjmu jste využila všechny tři šance, které jste si vytvořila. Těší vás stoprocentní úspěšnost na obou stranách?
To je samozřejmě hezká bilance. Bylo by sice lepší se do tolika brejkbolů na vlastním servisu vůbec nedostávat, ale když se je pak povede takhle odvrátit, dodá vám to zdravé sebevědomí do dalších gamů.

Je příjemné porazit 66. hráčku světa?
Určitě to bude hodně důležité pro moje sebevědomí i pro budoucí zápasy. Člověk díky tomu ví, že na tyhle hráčky má a může se s nimi rovnat. A to, že jsem to zvládla ve dvou setech, je jen příjemný bonus.

Loni jste v osmifinále měla mečbol, a přesto prohrála. Vzpomněla jste si na to za stavu 40:0 v posledním gamu?
Přiznám se, že jsem si říkala: Ty vole, tak a teď ze tří mečbolů už to znova nedopustím. Takže na sekundu jsem měla v hlavě trochu zmatek, ale zvládla jsem to.

wta

Winning big on home soil

@lucie_havlickovaa is into the second round in Prague after a 6-2, 6-4 win against Parks!

#livesportpragueopen

20. července 2026 v 16:41, příspěvek archivován: 20. července 2026 v 17:32
oblíbit odpovědět uložit

Líbí se vám, že se letošní Prague Open hraje na Štvanici?
Na tomhle obrovském centrkurtu jsem doteď ještě nehrála. Hrály jsme tady v hale jen nějaké menší ITF turnaje. Ten centrkurt je ale krásný a s publikem je to vždycky o to hezčí, takže se mi tu hrálo moc příjemně.

Měla jste za sebou tři porážky v řadě, myslela jste na to před nástupem na kurt?
Snažila jsem se na to co nejvíc nemyslet, ale samozřejmě to někde vzadu v hlavě máte. Přece jenom ty porážky byly takové blbé, necítila jsem se úplně ideálně. Dneska mě ale hrozně nakoplo, že jsem dobře začala. Pak už jsem se jen snažila udržet nastavený level hry.

V dalším kole vás čeká české derby, nastoupíte proti vítězce zápasu mezi Barborou Krejčíkovou a Lindou Fruhvirtovou. Jak k takovým utkáním přistupujete?
S Bárou se skoro vůbec neznám. S Lindou jsem hrála teď nedávno v Paříži, takže vím, co mě čeká. Pokud to bude Bára, budu se muset na její hru podívat. Bára je grandslamová šampionka a bylo by úžasné si proti někomu takovému zahrát, navíc před domácím publikem. Myslím, že to nemůže být lepší.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. JüanTenis - - 21. 7. 2026:Bartůňková vs. Jüan //www.idnes.cz/sport
21. 7. 11:00
  • 1.35
  • -
  • 3.11
Honová vs. ValentováTenis - - 21. 7. 2026:Honová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 12:30
  • 6.34
  • -
  • 1.11
Samson vs. JointováTenis - - 21. 7. 2026:Samson vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 12:30
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

České medaile hned na úvod MS. Krejčí a Beková slaví stříbro v časovce kayakcrossu

Aktualizujeme
Jakub Krejčí po časovce kayakcrossu na MS v Oklahoma City.

Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kayakcrossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Brit Joseph Clarke, jenž byl o 16 setin sekundy...

20. července 2026  18:25,  aktualizováno  19:32

Bouzková, Havlíčková i Šalková zvládly úvodní kolo v Praze, Okťabreva vypadla

Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze.

Marie Bouzková vykročila úspěšně za obhajobou titulu na turnaji WTA v Praze. Nasazená jednička a 21. tenistka světa porazila v prvním kole na tvrdém povrchu na Štvanici Jessicu Bouzasovou ze...

20. července 2026  13:07,  aktualizováno  19:27

Zemřel Kevin Keegan. Legenda anglického fotbalu podlehla rakovině v 75 letech

Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan (vpravo) s...

Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média. Pětasedmdesátiletý dvojnásobný držitel Zlatého míče bojoval...

20. července 2026  16:50,  aktualizováno  19:12

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

20. července 2026  19:10

Už jsou doma! Španělé přistáli v Madridu, Rodri pózoval s trofejí. Přijal je i král

Kapitán španělských fotbalistů Rodri (uprostřed) s trofejí pro mistry světa...

Na zádi má červený polep s podobiznami některých fotbalistů a také se znakem Španělského království. V pondělí odpoledne letadlo s tamní reprezentací dosedlo v Madridu po úspěšném tažení na americkém...

20. července 2026  15:34,  aktualizováno  18:38

Kolik už je moc? Nevíme, jaké budou platy, líčí agent hvězdy. Aneb jak se třese trh NHL

Kanadský útočník Connor Bedard.

Jeden klient o víkendu podepsal štědrou smlouvu na patnáct milionů dolarů ročně. Ještě donedávna by se na Connora Bedarda hledělo jako na těžce přeplaceného hokejistu. Při aktuálních podmínkách v NHL...

20. července 2026  18:27

MS ve vodním slalomu 2026 v Oklahoma City: Program, výsledky, Češi na startu

Jakub Krejčí si jede pro vítězství v závodu SP v kayakcrossu v Praze.

V americkém Oklahoma City startuje mistrovství světa ve vodním slalomu. Největší českou nadějí je kajakář Jakub Krejčí, který skončil na stupních vítězů ve všech letošních závodech Světového poháru....

20. července 2026  18:26

Už to znova nedopustím! Havlíčková si vzpomněla na bolavou prohru a zazářila

Lucie Havlíčková hraje forhend v prvním kole Livesport Prague Open.

Výsledek jejího zápasu sice vypadá poměrně jednoznačně, na výhru se však Lucie Havlíčková docela nadřela. Na domácím podniku Prague Open, kde startuje díky divoké kartě, v prvním kole zdolala 66....

20. července 2026  18:05

Bittner: Úspěch je o umění trpět a výdrži na prahu bolesti. Grand Tour vás změní

Premium
Pavel Bittner na hotelu v Aix Les Bains.

Od našeho zpravodaje ve Francii Proč jsme tak daleko, mohli se ptát. V lázních Aix-les-Bains, 120 kilometrů od dějiště úterní časovky, ubytovali organizátoři Tour o druhém volném dni tým Picnic PostNL. „Ale zato jsme v mnohem...

20. července 2026

Oslava mistrovství světa i přes porážku. Prezident Argentiny vyhlásí státní svátek

Argentinec Lionel Messi reaguje po závěrečném hvizdu finále MS a prohře se...

Navzdory porážce obhájců titulu vedených Lionelem Messim ve finále fotbalového mistrovství světa proti Španělsku slíbil argentinský prezident Javier Milei vyhlásit státní svátek. Přesné datum zatím...

20. července 2026  17:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak slavili mistři světa: Empire State ve španělských barvách i noční Madrid

Oslavy španělských fanoušků v ulicích New Yorku po vítězství na mistrovství...

Když padla tma, rozsvítil se americký New York červeno-žlutě. A španělští fanoušci v ulicích pulzujícího amerického velkoměsta zahájili velkolepé oslavy zisku titulu fotbalových mistrů světa. Jak...

20. července 2026  17:40

Slovan Liberec představil nové dresy, doma bude hrát v netradiční kombinaci

V netradiční černomodré sadě budou hrát liberečtí fotbalisté domácí zápasy.

Už dlouho dopředu avizovali, že se při výběru a tvorbě dresů vydali novou cestou. V neděli mohli fanoušci Slovanu Liberec během slavnostního odhalení na vlastní oči vidět, že představitelé klubu...

20. července 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.