„Šla jsem do zápasu s tím, že bude hodně těžký. Alycia hraje takovým stylem padesát na padesát, buď napadá, nebo ne,“ hodnotila Havlíčková, které aktuálně patří 226. pozice. „Přece jen poslední utkání jsem nehrála podle svých představ. Jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit.“
Zápas tedy nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek, že?
Určitě ne. V prvním setu jsem měla skoro všechny svoje servisy přes shodu, takže bylo strašně důležité, že jsem si je udržela. Jsem ráda, že jsem zápas zvládla doservírovat hned za stavu 5:4 a nijak se to dál neprotahovalo.
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Odvrátila jste všech šest brejkbolů, naopak na příjmu jste využila všechny tři šance, které jste si vytvořila. Těší vás stoprocentní úspěšnost na obou stranách?
To je samozřejmě hezká bilance. Bylo by sice lepší se do tolika brejkbolů na vlastním servisu vůbec nedostávat, ale když se je pak povede takhle odvrátit, dodá vám to zdravé sebevědomí do dalších gamů.
Je příjemné porazit 66. hráčku světa?
Určitě to bude hodně důležité pro moje sebevědomí i pro budoucí zápasy. Člověk díky tomu ví, že na tyhle hráčky má a může se s nimi rovnat. A to, že jsem to zvládla ve dvou setech, je jen příjemný bonus.
Loni jste v osmifinále měla mečbol, a přesto prohrála. Vzpomněla jste si na to za stavu 40:0 v posledním gamu?
Přiznám se, že jsem si říkala: Ty vole, tak a teď ze tří mečbolů už to znova nedopustím. Takže na sekundu jsem měla v hlavě trochu zmatek, ale zvládla jsem to.
Líbí se vám, že se letošní Prague Open hraje na Štvanici?
Na tomhle obrovském centrkurtu jsem doteď ještě nehrála. Hrály jsme tady v hale jen nějaké menší ITF turnaje. Ten centrkurt je ale krásný a s publikem je to vždycky o to hezčí, takže se mi tu hrálo moc příjemně.
Měla jste za sebou tři porážky v řadě, myslela jste na to před nástupem na kurt?
Snažila jsem se na to co nejvíc nemyslet, ale samozřejmě to někde vzadu v hlavě máte. Přece jenom ty porážky byly takové blbé, necítila jsem se úplně ideálně. Dneska mě ale hrozně nakoplo, že jsem dobře začala. Pak už jsem se jen snažila udržet nastavený level hry.
V dalším kole vás čeká české derby, nastoupíte proti vítězce zápasu mezi Barborou Krejčíkovou a Lindou Fruhvirtovou. Jak k takovým utkáním přistupujete?
S Bárou se skoro vůbec neznám. S Lindou jsem hrála teď nedávno v Paříži, takže vím, co mě čeká. Pokud to bude Bára, budu se muset na její hru podívat. Bára je grandslamová šampionka a bylo by úžasné si proti někomu takovému zahrát, navíc před domácím publikem. Myslím, že to nemůže být lepší.