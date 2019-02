Ponížen, deklasován. Jak Pouille schytal lekci od tenisového velikána

Byla to skvostná přehlídka Djokovičova umu.

Za hodinu a 23 minut bylo po všem, 6:0, 6:2, 6:2. Pouille dostal stejně jako Tsitsipas od Nadala jednoho „kanára“.

To už by tenisoví tovaryši spíše uhasili lesní požár sklenkou vody, než porazili Nadala s Djokovičem. Mistry svého řemesla a také rivaly, které obdobná stezka svedla do osmého grandslamového boje o titul.

Zatím si hýčká lepší bilanci Nadal (4:3). Zda ji Djokovič v neděli vyrovná, je ve hvězdách. Experti i fanoušci si byli mnohem jistější v kramflecích, když měli odhadnout, jak dopadnou obě semifinále.

Tsitsipas i Pouille byli jasnými outsidery. Nikoliv překvapivě padli. Navrch schytali tak kruté porážky, že světové listy se nebojí používat slova jako ponížení či rozdíl třídy.

Právě tak píší o jednoznačném mači mezi čtyřiadvacetiletým žákem legendární Amelie Mauresmové a Djokovičem britský The Telegraph či francouzský L’Equipe.

Sám Pouille na sociálních sítích před svým soupeřem hluboce smekl. „Někdy musíte prostě jen říct: Byl jsi zkrátka příliš dobrý. Přesně kvůli tomu jsi světovou jedničkou,“ napsal k fotce, na níž šestinásobnému vítězi Australian Open blahopřeje k postupu.

Jistě, Djokovič hrál takřka bezchybně. Byl precizní na podání, v aréně Roda Lavera dominoval. Sluší se ovšem doříct i bé, Pouille naslouchal tenisovému kázání až příliš poslušně, proti mistrově lekci neprotestoval. Naopak nakupil 27 nevynucených chyb a tu a tam působil až odevzdaně.

„Byl to pro něj těžký mač,“ řekl Djokovič s nadhledem. „Vždyť poprvé hrál v semifinále grandslamu, v takových zápasech čelíte velkému tlaku. Jsem si jistý, že se takhle daleko na velkých turnajích zase dostane.“

Pouilleho chválil, zopakoval své přesvědčení, které pronesl už ve čtvrtek. „Má kvalitu na to, aby se dostal do nejlepší desítky světa.“

Těžko se s Djokovičem přít, rodákovi z Grande-Synthe talent nechybí. Aby příště neodcházel z kurtu jen se čtyřmi získanými gamy, bude muset přidat na odhodlání. Na bojovnosti. A poučit se ze svého premiérového setkání s „Nolem“.