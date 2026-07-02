Zdánlivá drobnost pro někoho znamená taktickou výhodu, jiní nad ní naopak vůbec nepřemýšlejí.
Z výpovědí českých tenistů, které iDNES Premium oslovilo během probíhajícího Wimbledonu, vyplývá několik odlišných přístupů.
„Celý život si beru příjem,“ líčí Karolína Plíšková. „Někteří trenéři se mě snažili přesvědčit, abych začínala servisem, chvíli jsem je i poslouchala, ale když je rozhodnutí na mně, téměř vždy zvolím return.“
Na začátku kariéry, i když jsem si na servis věřil, jsem se víc spoléhal na return. Ale v posledních deseti letech si vybírám pouze servis.