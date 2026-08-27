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Nosková začne US Open proti Volynetsové, Lehečka může ve 2. kole vyzvat Macháče

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  19:04

Tomáš Macháč hraje bekhend v prvním kole turnaje v Dauhá. | foto: Reuters

Linda Nosková zahájí tenisové US Open proti domácí Katie Volynetsové. Čerstvou vítězku smíšené čtyřhry Karolínu Muchovou čeká v 1. kole posledního grandslamu sezony Rakušanka Sinja Krausová, její spoluhráč Jakub Menšík narazí v úvodu dvouhry na soupeře z kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v New Yorku.

Češi budou mít v hlavní soutěži minimálně 14 hráčů, deset žen a čtyř muže. O postup z kvalifikace ještě usilují Dalibor Svrčina, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová.

Vedle nasazené šestky Noskové a sedmičky Muchové budou plnit roli nasazených hráček ještě Marie Bouzková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Turnajová pětadvacítka Bouzková zahájí turnaj ve Flushing Meadows stejně jako vloni proti Francouzce Else Jacquemotové. O dvě příčky níže postavená Krejčíková se utká s Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu a nasazenou osmadvacítku Bejlek čeká Španělka Cristina Bucsaová.

Z českých hráček zabojuje také Kateřina Siniaková proti Italce Elisabettě Cocciarettové. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková se utká s Belgičankou Hanne Vandewinkelovou, Nikola Bartůňková narazí na Egypťanku Majar Šarífovou, Tereza Valentová vyzve nasazenou čtyřiadvacítku Anastasiji Potapovovou z Rakouska a Darja Viďmanová bude hrát se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

Na hráče z kvalifikace narazí vedle Menšíka také Tomáš Macháč. V případě postupu do 2. kola by se mohl utkat s krajanem a nasazenou osmnáctkou Jiřím Lehečkou, který vstoupí do US Open proti Španělovi Pablu Carreňovi. Tomu může oplatit vyřazení z úvodního kola letošního Roland Garros. Vít Kopřiva se pokusí uspět na úkor nasazené sedmadvacítky Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

Obhájce titulu a sedminásobný grandslamový šampion Španěl Carlos Alcaraz zahájí turnaj proti Romanu Safiullinovi z Ruska. Němec Alexander Zverev, který plní při absenci zraněného Itala Jannika Sinnera roli nasazené jedničky, začne proti Lorenzu Sonegovi z Itálie, čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Srb Novak Djokovič bude v úvodu bojovat proti Argentinci Marianu Navonemu. Obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková začne proti Camile Osoriové z Kolumbie.

Soutěž ve dvouhře začne v New Yorku v neděli.

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Svrčina vs. McDonaldTenis - 3. kolo kvalifikace - 27. 8. 2026:Svrčina vs. McDonald //www.idnes.cz/sport
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Havlíčková vs. HibinováTenis - 3. kolo kvalifikace - 27. 8. 2026:Havlíčková vs. Hibinová //www.idnes.cz/sport
27. 8. 19:30
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27. 8. 20:00
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27. 8. 21:00
  • 8.32
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Viďmanová vs. BartůňkováTenis - Čtvrtfinále - 28. 8. 2026:Viďmanová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
28. 8. 00:30
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