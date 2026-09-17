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Davis Cup proti Američanům začne Menšík, Lehečka zkusí zaskočit Sheltona

Stanislav Kučera
  12:57
Jiří Lehečka a Ben Shelton před utkáním Davis Cupu Česko vs. USA

Jiří Lehečka a Ben Shelton před utkáním Davis Cupu Česko vs. USA | foto: Anna Kristová, MAFRA

Český tým ve složení (zprava) kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Jakub...
Rozlosování daviscupového utkání Česko vs. USA
Momentka z losování daviscupového utkání mezi Českem a USA
Český a americký tým před vzájemným daviscupovým utkáním v Praze
8 fotografií
Očekávané daviscupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. V pátek v pražské O₂ areně začne česká jednička Jakub Menšík proti Learneru Tienovi, po nich se střetnou dvojka domácího výběru Jiří Lehečka a Ben Shelton. Do sobotní čtyřhry kapitáni zatím nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrik Rikl a Christian Harrison, Austin Krajicek.

Duel Čechů s Američany se hraje do tří vítězných bodů a spadá do druhého kola kvalifikace Davis Cupu. O složení zápasů rozhodl čtvrteční los, páteční program odstartuje v 15:00, sobotní o hodinu dříve. Na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů postoupí pouze vítězové.

Menšík s Tienem se střetnou znovu po necelých dvou týdnech, jejich zápas ve třetím kole US Open dopadl lépe pro levorukého Američana. Přestože český tenista vedl 2:1, nakonec padl v pěti setech, stejně jako před dvěma lety na Turnaji mistrů pro mladé hráče.

Jakub Menšík a Learner Tien před daviscupovým utkáním Česko vs. USA

„Oba ty zápasy byly velmi těsné. Určitě bude zábava hrát v takové atmosféře,“ zmínil dvacetiletý Tien očekávanou bouřlivou kulisu v největší české hale, která je zatím z 90 procent vyprodaná.

Papírové předpoklady slibují vyrovnanou partii i nyní – Menšík je v žebříčku na 15. pozici, jeho americký sok se nachází o dvě místa výše.

„Je fajn, že kluky můžu dobře nakopnout,“ těší se 21letý reprezentant, že celé střetnutí odstartuje. „S Learnerem jsem hrál v Americe, kde měl podporu on, teď bude výhoda na mé straně.“

Před českou dvojkou Lehečkou, aktuálně 24. hráčem globálního pořadí, bude stát nesmírně těžký úkol – zastavit finalistu letošního US Open a světovou čtyřku Sheltona. Bilanci s ním má 0:3, naposledy se utkali letos na trávě ve Stuttgartu.

Český tým ve složení (zprava) kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Patrik Rikl a Adam Pavlásek před utkáním Davis Cupu proti USA
Rozlosování daviscupového utkání Česko vs. USA
Momentka z losování daviscupového utkání mezi Českem a USA
Český a americký tým před vzájemným daviscupovým utkáním v Praze
8 fotografií

„Jiří je výborný hráč, má skvělý servis a tvrdé údery. Čekám velmi dobrý zápas a moc se na něj těším,“ prohlásil hvězdný Američan.

„Čekám Bena Sheltona ve formě z US Open. On je teď na takové vlně, že si věří, takže změna prostředí by velkou roli hrát neměla,“ podotkl Lehečka. „Naposledy jsme spolu hráli extrémně vyrovnaně, prohrál jsem z mečbolu. Favoritem bude on, ale já udělám všechno pro to, abych ze sebe vymáčknul maximum.“

Druhý den bude po deblu následovat souboj jedniček Menšíka a Sheltona a za případného stavu 2:2 rozhodne zápas dvojek Lehečky a Tiena. Pokud bude po čtyřhře stav 3:0, musí se odehrát ještě minimálně jeden singl. Nominace pro sobotní program se může ještě změnit.

Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

Co se týče deblu, změny se ani u jednoho z týmů nečekají. Český kapitán Tomáš Berdych ukázal na specialisty Pavláska a Rikla, stejně tak jeho protějšek Bob Bryan sází na osvědčené deblisty. Harrison v sobotu ovládl čtyřhru na US Open, Krajicek je ve světovém žebříčku párové disciplíny na 27. místě.

Češi a Američané se potkají přesně po roce, tehdy rovněž ve druhém kole kvalifikace uspěli svěřenci Berdycha. V Delray Beach na Floridě slavili výhru 3:2, poté na finálovém turnaji vypadli ve čtvrtfinále se Španělskem.

Letošní ročník Davis Cupu zahájili únorovým vítězstvím nad Švédskem 3:1, výběr USA si poradil s Maďarskem 4:0. V celkové bilanci Češi proti Američanům ztrácejí 2:5. Prestižní týmová soutěž se vrátí do pražské O2 areny po 13 letech.

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