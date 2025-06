Ital kopl do míče a trefil rozhodčí, soupeř marně volal po vyloučení. Komické, zuřil

Když se Musetti ve druhém setu chystal na podání, nezachytil tenisák od podavače. Míč před ním poskakoval na antuce, Ital ho lehce nakopl a balon bohužel pro něj trefil nedaleko stojící čárovou rozhodčí. Nebyla to žádná dělová rána, mířila někam do oblasti ramene.

Sedmý hráč světového žebříčku za sudí okamžitě přispěchal s omluvou, později na tiskové konferenci líčil: „Byla to velmi nešťastná náhoda. Byl jsem trochu vyděšený, protože jsem nikoho nechtěl zranit. Proto jsem se okamžitě omlouval.“

TNT Sports @tntsports Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳



#RolandGarros https://t.co/ted26XaBUv oblíbit odpovědět

Od německého rozhodčího na umpiru Tima Janzena obdržel jen varování za nesportovní chování a nakonec Francese Tiafoea udolal 6:2, 4:6, 7:5 a 6:2.

„Myslím, že varování bylo v pořádku. Rozhodčí asi viděl, že jsem to neudělal úmyslně, a proto mě nechal pokračovat.“

Jenže poražený Američan pro svého soupeře žádal přísnější potrestání.

„Myslím, že je komické, že se mu nic nestalo. Chybí konzistence,“ postěžoval si.

Narážel tím na podobné případy z minulosti, které skončily diskvalifikací provinilců.

Nejznámějšího prohřešku se dopustil Novak Djokovič na US Open 2020, kde v osmifinále bezmyšlenkovitě napálil tenisák za sebe a trefil čárovou rozhodčí do krku, za což byl z turnaje vyloučen. Také nešlo o úmysl, ale míč dámu zasáhl mnohem silněji než v případě Musettiho.

A před dvěma lety také na Roland Garros potkala diskvalifikace Japonku Miju Katóovou, která ve čtyřhře proti Marii Bouzkové a Saře Sorribesové přepinkla na druhou stranu kurtu míč, který zcela náhodou a neúmyslně zasáhl sběračku. Češka se Španělkou poté u rozhodčího protestovaly, aby přišlo vyloučení, což se nakonec také stalo.

Nicméně experti se shodují, že případ Musettiho byl posouzen správně. „Myslím, že klíčová je prudkost toho zásahu. Vyloučí vás, pokud někoho zraníte, a Musetti naštěstí pro něj tím kopem nezasáhl míč naplno,“ říkal ve vysílání TNT Sports bývalý čtvrtý hráč světa Jim Courier.

„Za něco takového nemůže přijít diskvalifikace, nemůžete to srovnávat s Djokovičem,“ souhlasil legendární Boris Becker. „Internet by se měl uklidnit, všichni se snaží být svatější než papež. Ale dívejme se na to reálně. Bylo to na varování, ne vyloučení.“