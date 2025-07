Český souboj v Praze vyšel lépe Šalkové, nastoupí také Siniaková a Nosková

V akci je z českých tenistek také Barbora Palicová, která hraje s Australankou Priscillou Honovou. Tereza Valentová nastoupí proti Japonce Aoi Itóové, Lucie Havlíčková se střetne s krajankou Alenou Kovačkovou a nasazená jednička Linda Nosková vstoupí do turnaje proti Rusce Anastasiji Gasanovové.

Jedenadvacetiletá Šalková, která se dostala do turnaje stejně jako Samson díky divoké kartě, prolomila šestkrát soupeřčin servis, nemusela litovat ani šesti dvojchyb.

V prvním setu dotáhla vedení 4:1. Ve druhé sadě sice ztrácela 0:2, brzy ale srovnala a od stavu 2:3 získala zbývající čtyři hry. Utkání zakončila druhým využitým mečbolem.

„Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště když je to na domácím turnaji. Byl to těžký zápas, obě jsme se snažily zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla a těším se na další zápas,“ řekla novinářům Šalková.