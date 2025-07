„Maruška ukázala velmi podařený výkon, po kurtu jezdila a bojovala,“ ocenila šampionku. „Linda ke konci hodně chybovala, nevím, jestli byla nervózní… Každopádně je skvělé, že o titul hrály dvě Češky.“

Obě finalistky domácího podniku kategorie WTA 250 byly hlavními oporami družstva, které v dubnu v Ostravě nezvládlo kvalifikaci o postup na letošní finálový turnaj BJK Cupu, reprezentantky tak čeká baráž o setrvání v elitní divizi.

Hrát se bude v polovině listopadu a los jim do skupiny v chorvatském Varaždínu přisoudil kromě domácího výběru ještě Kolumbii. „Čeká nás velká výzva, protože skupina vůbec nebude jednoduchá,“ uvědomuje si Strýcová.

Ačkoli kapitánem ještě bude Petr Pála, devětatřicetiletá vítězka wimbledonské čtyřhry z let 2019 a 2023 už bude součástí týmu a bude se připravovat na převzetí funkce.

„Nominaci ještě bude dělat Petr,“ upřesňuje. „A oba doufáme, že holky budou zdravé.“

Linda Nosková hraje bekhend v semifinále turnaje v Praze.

Kromě Noskové a Bouzkové se do dvouher nabízí ještě Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, u kterých ale bude záležet právě na fyzické kondici.

V listopadu už sezona končí a začíná krátké volno před přípravou na nový rok a všechny tři hvězdy se letos potýkaly se zraněními. Pokud by pozvánku přijala alespoň jedna z nich, síla Češek by velmi vzrostla a byly by favoritkami na jediné postupové místo.

Pála bude chtít získat také elitní deblistku Kateřinu Siniakovou. Ale i duo Nosková, Bouzková může představovat hrozbu.

„Hrát proti Marušce je vždycky nepříjemné, protože víte, že na kurtu nechá duši a vrátí každý balon. Je skvělá na nohou a hraje za každého stavu,“ vyzdvihuje její zarputilost Strýcová.

A chválí i mladší z pražských finalistek, teprve dvacetiletou naději.

„Linda teď hraje dobře, hlavně se chytla na trávě, na které se jí předtím nedařilo,“ připomíná její účast v osmifinále Wimbledonu. „Má odehraných hodně zápasů a věřím, že beton v Americe jí bude vyhovovat. Pořád má čas, je mladá, a už je 23. na světě. Je vidět, že jde správným směrem.“

Nejen tyto dvě tenistky bude nyní sledovat na zámořských turnajích.

A věří, že blížící se US Open se Češkám vydaří lépe než dosavadní letošní grandslamy.