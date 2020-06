Druhý zápas na antuce? Skvělý výkon a pohyb, těšilo Strýcovou po výhře

Když dojde na tenisových kurtech k vzájemnému měření sil mezi Barborou Strýcovou a Kateřinou Siniakovou, bývá pravidlem, že se po zápase raduje první jmenovaná.

Před čtvrtečním duelem Strýcová držela bilanci pět výher, jedna prohra.

„Neviděla bych to ale úplně jednoznačně,“ upozorňuje Strýcová. „Samozřejmě skóre tomu napovídá, ale každá výměna s Katkou je boj, protože obě hrajeme podobně.“

Utkání na Štvanici však zvládla s přehledem.

Za hodinu a patnáct minut hladce porazila Siniakovou 6:2 a 6:1. Její soupeřka nakupila celkem 40 nevynucených chyb a na podání zaznamenala hned 14 dvojchyb.

„Ze začátku byl těžký první game, hrály jsme ho hrozně dlouho. Byla to samá shoda a výhoda. Po něm se to ale zlomilo. Myslím si, že právě první game rozhodl první set,“ řekla Strýcová.

Úvodní dějství zápasu trvalo dvanáct minut. Siniaková měla při svém podání šest možností, kdy mohla hru ukončit. Strýcová si vypracovala čtyři brejkboly, ten čtvrtý už proměnila.

A vítězně si počínala i ve zbytku utkání.

„Jsem spokojená, dobře jsem se hýbala. Hraju asi pátým dnem na antuce, takže samozřejmě ještě nejsem úplně vyhraná, ale je skvělé absolvovat zápasy, protože těmi se to natrénuje nejlépe,“ hodnotila.

Po vítězství má Strýcová ve skupině A spolu s Karolínou Plíškovu shodně po jedné výhře. Teoreticky tak může pomýšlet i na postup do sobotního finále. Záležet bude na výsledku posledního zápasu mezi Karolínou Plíškovou a Siniakovou.

„Bylo by to hezké,“ zasnila se při slovech o možnosti zahrát si o titul. „Finále je vždycky super, ať je to jakýkoliv turnaj. Ale není to teď na mně, je to na holkách. Jak to dopadne, s tím já nic neudělám.“

Byl by to pro ni příjemný bonus. Minulý týden ji při turnaji O pohár prezidenta ČTS postup mezi nejlepší dvojici těsně unikl. V semifinále na Spartě podlehla Karolíně Muchové 1:6, 6:4 a 6:10 v super tiebreaku.

Podobně jako při akci v pražské Stromovce ani tentokrát do zápasů nevstupuje v plném nasazení. V duelech, které se hrají v rámci rozehrání po koronavirové pauze, si chce vyzkoušet některé nové prvky.

„Je to tak napůl. Po mentální stránce se to snažím brát tak, jako při normálních zápasech, po té herní si chci ale vyzkoušet nějaké věci. Teď v uvozovkách o nic nejde, takže je šance vyzkoušet si to, na čem pracuju v tréninku,“ prohlásila.

Během rozcvičky ji trenér Lukáš Dlouhý nabádal, ať hraje trochu agresivněji. „Je to věc, na které pracujeme. Snažila jsem se ji dělat. Samozřejmě, když jsem se na to necítila, tak jsem si stoupla trochu dál, ale pokoušela jsem se hrát tak, jak říká trenér,“ uvedla.