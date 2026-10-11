Noskovou v Číně zastavilo zranění. Pokusím se připravit na WTA Finals, řekla

Výraz její tváře naznačoval, že jí není do skoku. Skoro nemohla běhat. Při servisu se nedokázala pořádně odrazit. Pochopila, že nemá smysl se dál týrat.
„Noha mě začala bolet už v Pekingu. Myslela jsem si, že se její stav bude zlepšovat, ale on se naopak zhoršoval každým zápasem a tréninkem,“ řekla na místě štábu CANAL+ Sport.
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Wimbledonská šampionka potvrdila, že se na ní podepsal zvlášť náročný program. „Fyzicky už na tom očividně nejsem moc dobře. Jako každý rok touhle dobou. Mám za sebou spoustu delších a těžších mačů, na turnajích jsem postupovala do závěrečných kol, což se někde muselo projevit.“
V sezoně může být kromě fenomenálního londýnského triumfu pyšná na 40 výher z 55 utkání, průlom do Top 10 světového žebříčku nebo na zisk BJK Cupu.
Ještě jedna výzva před ní však zůstává. „Pokusím se připravit na WTA Finals,“ prohlásila do mikrofonu stanice, která v Česku a na Slovensku vysílá přenosy z akcí WTA 500 a 1000.
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Svůj pobyt ve Wu–chanu si Nosková výrazně zkrátí. Na pondělí už naplánovala odlet domů. „Podstoupím vyšetření. Nechám tělo trochu odpočinout a doufám, že mi dovolí zúčastnit se turnaje, na který jsem se vždycky chtěla dostat. Hodně mi na něm záleží.“
Její touhu ještě maličko umocňuje fakt, že se sraz osmi nejlepších singlistek a osmi elitních párů tentokrát koná na zvlášť atraktivním místě. V tenisovém ráji v Indian Wells.
„Tamní březnový turnaj patří k těm úplně nejhezčím. Kalifornští diváci jsou velice nadšení, takže atmosféra bude určitě skvělá,“ tuší jedenadvacetiletá Nosková.
Její vysněný podnik startuje za necelý měsíc. Tak snad na něm úspěšná dívka z Valašska nebude chybět.