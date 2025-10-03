Dvacetiletá naděje byla dosud tuzemskou dvojkou za Karolínou Muchovou, ale ta v čínském hlavní městě při obhajobě loňského finále vypadla už v osmifinále, tudíž v pořadí klesne z 15. na 22. pozici.
Naopak Nosková body pouze přičítá a v živém žebříčku jí aktuálně patří už 19. příčka, což je o čtyři místa lepší než její dosavadní maximum z letošního července. Navíc z mladších hráček je před ní pouze Ruska Mirra Andrejevová.
Nosková v Pekingu nezastavuje a je v semifinále. Macháč postoupil v Šanghaji
Kdo je podle rankingu národní jedničkou, není pro tenistky zas tak důležité či prestižní, ale hraje to roli třeba při zápasech týmového BJK Cupu, v němž Češky v polovině listopadu čeká baráž o udržení v elitní skupině.
Nosková nyní jednoznačně ukazuje, že by si místo v nominaci zasloužila. Z posledních deseti utkání vytěžila osm výher, celou polovinu z nich získala na probíhajícím podniku v Pekingu.
Využila příznivého losu – hned tři soupeřky byly žebříčkově hůře postavené – a ve druhém kole jí pomohla skreč světové devítky Čeng Čchin-wen. V pátečním čtvrtfinále si poradila s Britkou Sonay Kartalovou 6:3 a 6:4.
„Řekla bych, že už to beru jako úspěšný turnaj,“ pousmála se v pozápasovém rozhovoru. „Na konci sezony je vždycky těžké najít rytmus a motivaci, ale teď si pobyt na kurtu užívám, což je pro mě to hlavní.“
Loni tento pocit neměla, a tak individuální sezonu ukončila už po US Open. „Fyzicky mi nebylo nic, cítila jsem se v pořádku. Ale upřednostnila jsem mentální zdraví. Asii jsem odpískala, přišlo mi to smysluplnější,“ vysvětlovala tehdy.
V letošní sezoně jí lépe vychází druhá polovina, připomněla se hlavně postupem do osmifinále Wimbledonu a aktuálním tažením v Pekingu, ale solidní výsledky pořád střídá s nepříjemnými porážkami.
Během posledních týdnů tenisového roku 2025 bude chtít formu zužitkovat a posunout se v žebříčku co nejvýš.
Nejbližší úkol?
Zkusit uspět v sobotním pekingském semifinále proti světové sedmičce Jessice Pegulaové. Zatím s ní má bilanci 1:1 a letos v únoru ji na tvrdém povrchu porazila.