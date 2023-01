Takový posun? A sakra, žasla Nosková. Vůbec se nás nebojí, chválí ji hvězda

Po životním turnaji si vůbec nevydechne, hned v úterý už se znovu požene na kurt do ostré řeže. Tenistka Linda Nosková coby čerstvá finalistka nabitého podniku v Adelaide vstoupí do kvalifikace Australian Open. Na úvodním grandslamu sezony bude chtít zužitkovat parádní formu, potřebuje ale setřást únavu a znovu nastavit hlavu do bojového módu.