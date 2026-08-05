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Nosková se po postwimbledonském chaosu vrací na kurty. Konečně, říká

Markéta Plšková
  7:18
Linda Nosková přišla pozdravit diváky na turnaji WTA v Praze.

Linda Nosková přišla pozdravit diváky na turnaji WTA v Praze. | foto: ČTK

Česká tenistka Linda Nosková a britská princezna Kate po vítězství ve finále...
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Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny...
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Od svého triumfu ve Wimbledonu musela stihnout spoustu věcí. Mediální povinnosti, návštěvu u prezidenta, přivítání doma v Přerově, ale také odpočinek. Linda Nosková na pár dní vyrazila na dovolenou a strávila čas s rodinou. Teď už česká tenistka míří zpět na kurty, čeká ji prestižní podnik WTA 1 000 v Torontu.

„Posledních pár týdnů bylo opravdu naprosto šílených a chaotických, takže jsem ráda, že můžu začít tak nějak odznova,“ ulevila si Nosková na předturnajové tiskové konferenci.

„Je nový týden, nový turnaj, nový povrch, všechno se mění. Budu si na to muset co nejrychleji zvyknout, ale je to nová příležitost pracovat na své hře a zlepšovat se.“

I v Kanadě je o ni velký zájem. Jak by také ne, vždyť na londýnském grandslamu urvala triumf v pouhých 21 letech, navíc jen tři týdny předtím získala trofej i na podniku v Berlíně.

I předtím se vědělo, že v ní tkví velký talent, ale nyní je Nosková úplně v jiné roli. Už jen málokdy nebude favoritkou, soupeřky se na wimbledonskou šampionku budou chtít vytáhnout a na ní bude, aby potvrdila, že grandslamový titul nebyl jen náhlý úlet.

Tohle všechno si ale jistě uvědomuje a nebere to jako břemeno. Právě naopak.

Linda Nosková vystavila před novináři i trofej z Wimbledonu.

„Musela jsem si říct, že to není konec světa,“ přiznala. „Moje kariéra tady nekončí, doufám, že teprve začíná. Vyhrát grandslam je něco neuvěřitelného. Zároveň je mi ale teprve jednadvacet a mám pocit, že když se mi to povedlo tak brzy, je to pro mě ještě větší motivace pokračovat dál.“

V Torontu nastoupí vůbec poprvé od Wimbledonu, který pro ni nejspíš už navždy zůstane trochu snovou realitou. „Možná si to nikdy neuvědomím na sto procent. Jsou to prostě velké věci, které se stanou, aniž byste se na ně mohli připravit. Je to dost velký šok,“ odpovídala znovu na otázku, jestli své nejcennější vítězství už zpracovala.

Její povaha a silná psychika jí s tím ale dozajista pomohou.

Zanedlouho ji totiž čekají další velké výzvy: už 30. srpna začíná v New Yorku US Open, chvíli poté zabojují Češky o první triumf v Billie Jean King Cupu od roku 2018.

A vzhledem k tomu, že elitní stovku žebříčku aktuálně tvoří z deseti procent Češky a do Šen-čenu by měla vyrazit nejsilnější sestava v čele právě s Noskovou, bitva o titul vypadá velice nadějně.

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Tím by pro mladou šampionku velké tenisové akce letoška ale končit neměly. Coby grandslamová vítězka si hýčká velkou pravděpodobnost, že se představí také na Turnaji mistryň. Na akci pro osm nejlepších hráček sezony by si zahrála poprvé, podnik se z Rijádu přesune do Indian Wells, kde to tenistky dobře znají. Nosková na tamním turnaji WTA 1 000 letos zapsala semifinále, kalifornské betony by jí tak mohly svědčit i v listopadu.

Nejdřív se ale na tvrdý povrch, na kterém si loni zahrála finále v Praze, Pekingu a Tokiu, musí po přesunu z trávy adaptovat.

„Doufám, že si rychle zvyknu na všechny odlišné podmínky – jiné míče, jinou rychlost kurtu a také počasí, které je v Kanadě trochu zrádné,“ líčila. „Je to všechno dohromady, ale patří to k tomu a musím se s tím vypořádat.“

Coby nasazená šestka měla Nosková v Torontu pro první kolo volný los, v tom druhém vyzve ve středu, či ve čtvrtek (podle počasí) Američanku Caty McNallyovou.

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PROČ JSI S NÍ PROHRÁLA? Prezident Petr Pavel řeší s tenistkou Karolínou Muchovou wimbledonské finále. Vítězná Linda Nosková jen přihlíží.
Reprezentační kapitánka Barbora Strýcová (čelem) diskutuje na Pražském hradě s tenistkou Lindou Noskovou.
Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny Muchové.
Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny Muchové.
124 fotografií

Jistě na ni bude upřený zrak mnoha diváků, ona se ale velkou pozorností nenechává strhnout.

Však taky sama několikrát opakovala: „Žádná změna se nestala. Budu se snažit chovat pořádně stejně. Pro tyhle tituly tenis hraju, ale chci, aby se můj život nezměnil.“

Zvlášť v tenise jsou úspěchy dost pomíjivé, každý týden začíná nový turnaj. A kdo ví, třeba už zanedlouho bude moct Nosková znovu slavit.

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