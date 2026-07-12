Často komentuje její zápasy na CANAL+ Sport. Zamilovala si příběh dívky z Valašska. Obdivuje odvahu svérázné šampionky a v následujících měsících a letech bude bývalá hráčka top 20 vyhlížet další její triumfy.
Na sobotním derby krajanek Noskové a Muchové ve finále Wimbledonu našla Koukalová řadu zajímavých chvilek: „Čekala jsem, jak holky tak psychicky náročný zápas zvládnou. Ze všeho nejvýš hodnotím Lindinu hlavu.“
Nespoléhá jenom na plán A, na tu svou palbu na totální riziko. Když se jí třeba nedaří, zařadí pomalejší úder.