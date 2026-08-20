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Kocovina po grandslamové extázi. Co řeší Nosková? Návrat do reality tížil i krajanky

Karel Knap
  8:25
Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati.

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.
Linda Nosková přišla pozdravit diváky na turnaji WTA v Praze.
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Setkání Lindy Noskové a Hany Mandlíkové, dvou grandslamových šampionek
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Copatá ranařka Petra Kvitová v prvním kole US Open podlehla průměrné Rumunce Dulgheruové. Jiná zručná levoruká tenistka Markéta Vondroušová a mazaná šikula Barbora Krejčíková končily sezonu sérií porážek. Valašská kometa Linda Nosková má od své wimbledonské krasojízdy nepřesvědčivé skóre 2:2. S čím se potýkají grandslamové šampionky po návratu do reality?

Úspěch vynese hráčku do sedmého nebe. Pozná pocity, po nichž odmalička dychtila. Blahopřání se valí ze všech stran. Velkolepé oslavy ji omámí. Stále se ujišťuje, že nesní. Tělesná únava se mísí s duševní.

Navzdory všemu se rychle musí znovu obléct do pracovního oděvu a pustit se do dřiny. Nic už není jako dřív, což samozřejmě nejvíc platí po prvním životním triumfu.

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Soupeřky se na ni chtějí vytáhnout. „Má teď na zádech terč,“ řekl o Noskové její kouč Tomáš Krupa.

Předminulý týden v Torontu se wimbledonská královna poroučela hned v prvním kole, na probíhajícím podniku v Cincinnati vypadla v osmifinále.

„Vůbec to nebylo jednoduché,“ řekla po zdolání Britky Boulterové ve druhém kole ve studiu stanice Tennis Channel. „Snad jen servis mi fungoval. Víte, nikdy není jednoduché vrátit se po takovém úspěchu.“

Česká teniska Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu.

I slzy se Lindě Noskové po wimbledonském triumfu draly do očí.

„Pořád se na kurtu hledám. Nepředvádím nejlepší tenis, ale snad se k němu blížím. Vstřebávám vše, co se na Wimbledonu a po něm událo. Stále se mi to nepovedlo a ještě se s tím peru.“

Před ní se podobný příboj valil na další čerstvé majitelky vzácných trofejí.

Kvitová v létě 2011 po ovládnutí londýnského klání zprvu působila bezstarostně: „Měla jsem víc sponzorských akcí a věnovala se médiím. Je to příjemné zpestření, pro mě pořád něco nového, zároveň nic, co by mi zasahovalo do programu.“

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Když ale vypadla hned v prvním utkání v New Yorku, přiznala na tiskovce: „Ocitla jsem se pod větším tlakem. Všechno vězí v hlavě. Je špatné, když si na dvorci připustíte negativní myšlenky.“

Z americké a asijské šňůry si tenkrát přivezla rozpačitou bilanci 5:5. Po překonání krize se ovšem nadechla k báječnému finiši. Získala titul v Linci. Opanovala WTA Finals v Istanbulu a vyhrála oba singly ve finále Fed Cupu proti Ruskám v Moskvě.

O tři roky později si opět vysloužila nádherně zdobený tác. Taky se poté rozjížděla pomalu.

Petra Kvitová s trofejí wimbledonské vítězky v roce 2011.

Z Montrealu a Cincinnati si odvezla bídné skóre 1:2. Načež zase naskočila na vlnu: pohár z New Havenu i Wu-chanu, finále v Pekingu či další dvě výhry při obhajobě Fed Cupu proti Němkám...

Tíhu očekávání tenkrát aspoň dočasně setřásla díky načerpané sebedůvěře a oprášené formě.

Krejčíková po průlomovém marši na Roland Garros 2021 hned do kocoviny nezabředla. Vyhrála 19 z příštích 24 zápasů v Londýně, Praze, Tokiu, Cincinnati, New Yorku a Indian Wells.

Až ve druhé půlce podzimu ji dohnala všechna ta námaha. Dlouho jí odolávala díky mimořádné schopnosti účinně odpočívat.

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„Spousta lidí nechápe, že můžu spát před zápasem, že usnu v letadle, v autě. Skoro kdykoliv a kdekoliv. Vyhovuje mi to. Jsem za tohle své umění vděčná,“ vykládala zvesela ve Wimbledonu.

Držela si báječnou náladu. Po letech marných pokusů o proniknutí do špičky setrvávala v euforii: „Jsem klidná. Nemám co ztratit.“

A když jí v žáru bitvy přece jenom docházela šťáva, nasála ji z obecenstva. „Je příjemné slyšet pokřik: Come on, Barbora! Pak má člověk hned o trochu energie víc,“ řekla.

Barbora Krejčíková ukazuje divákům wimbledonskou trofej.

Markéta Vondroušová pózuje s trofejí pro šampionku Wimbledonu.

Tři roky poté, po vítězství ve Wimbledonu, už Krejčíková náporu okolností vzdorovala obtížněji. Trápily ji zdravotní trable, z nichž se potom kurýrovala řadu měsíců.

Vondroušová po bezvadném wimbledonském tažení v červenci 2023 naštěstí zůstala fit. „Z nové situace jsem byla nervózní, než jsem se zase dostala do rytmu,“ líčila.

Na zámořské šňůře obstála s bilancí 9:3, přemohly ji jen hvězdy: Gauffová, Šwiateková a Keysová. Až v říjnu a listopadu narazila do výkonnostní zdi.

Uvedené příběhy naznačují, že Nosková letos ještě klidně může zaválet, vyhne-li se zraněním. Třeba v Číně, když ne teď v Americe, kde se jí zatím příliš nedaří.

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