Začni hrát, jinak letíš domů, nakázala si Nosková. Uvařila steaky, v domě i trpěla

Po úvodní hladké výhře nad Američankou Bernardou Peraovou ustála první vážnější prověrku, Němku Evu Lysovou přetlačila 6:2, 2:6 a 6:3.

„Její tenis je dost nepříjemný,“ ocenila 61. hráčku světa. „Přišlo mi, že v prvním setu mi do kurtu spadlo úplně všechno, ale ve druhém jsem tohle tempo i mentální nastavení neudržela. Nejdůležitější bylo, že jsem se ve třetím setu zase nastartovala. Byla to dost vybojovaná výhra a ty jsou někdy důležitější než jasné zápasy.“

Před třetím dějstvím jste odešla do šatny, co jste si říkala?

Že musím začít hrát, jinak můžu letět domů. Člověk od sebe má nějaká očekávání, a když je nenaplňuje, ptá se, co je špatně. Ale fyzické síly mi nechyběly, takže jsem jenom potřebovala restartovat hlavu. Začala jsem zase od nuly.

A při mečbolu vám pomohlo nechytatelné prasátko.

Já jsem se jí pak u sítě omluvila. Není to nejlepší cesta, jak vyhrát, ale naštěstí se počítá.

Vypadalo to, že si s Lysovou rozumíte. Jste kamarádky?

Ona je fajn holka, hodně spolu trénujeme. Loni v Praze se omlouvala zase ona mně, že mi zápas musí skrečovat, je taková zlatá duše.

Poprvé jste ve třetím kole Wimbledonu, je to pro vás velká věc?

Beru to tak, že chci v turnaji zůstat co nejdéle, ať už hraju s kýmkoliv. Ještě nechci, aby travnatá sezona skončila.

Linda Nosková se natahuje za míčkem ve druhém kole Wimbledonu.

Když jste mluvila o vaření, tak kdo ho má na starost?

Já, baví mě to.

A co jste ukuchtila?

Barbecue steaky.

Ty nejsou tak těžké, ne?

No, ale počítá se to.

Jakub Menšík si posteskl, že jeho dům nemá klimatizaci, co ten váš?

Taky ji nemáme. Dnes už to bylo trochu lepší, ale první tři dny, kdy bylo opravdu vedro, jsme tam trochu protrpěli. Máme hodně oken, ale ani to nepomohlo. Každopádně je super bydlet takhle v domě. Sice se tam necítíte úplně jako doma, ale musíte to brát tak, že na dva týdny to váš domov je.

Jste přihlášená i do čtyřhry, ve které v poslední době hodně střídáte spoluhráčky. Proč?

Snažím se hrát hlavně s holkami, které se stejně jako já soustředí hlavně na singl. Přijde mi, že máme na debl stejné nastavení, kdežto specialistky ho berou trochu seriózněji. S Rebeccou Šramkovou, se kterou hraju i tady, jsme si chtěly dát i Nottingham, ale nevyšlo nám to.

Na grandslamu tedy vnímáte debl jako lepší přípravu než trénink, který byste jinak ve volném dni měla?

Určitě. Ještě nejsem ve fázi, kdy bych musela odmítat debl. Beru to jako dobrý trénink pro můj singlový zápas.