Pozvání na Hrad, objetí s Navrátilovou i uznání McEnroea. Noskovou velebí hvězdy

„To byl jeden z největších výkonů, jaké kdy na tomto kurtu uvidíte. Obě dělaly vše, co mohly, aby získaly titul,“ prohlásil slavný John McEnroe, jenž wimbledonskou dvouhru sám ovládl třikrát. S obdivnými slovy ho doplnily i jiní bývalí tenisté.
„Linda předvedla fantastické vystoupení, je tak zábavné ji sledovat,“ napsala Caroline Garciaová. „Gratuluju také druhé finalistce Karolíně Muchové. Tvůj boj během celého zápasu byl velmi inspirativní. Budoucnost ženského tenisu je zářná.“
|
Jsi bývalá kámoška, žertovala Muchová. Nosková poslala mamince polibek do nebe
Muchová průběh finálového zápasu zdramatizovala ziskem druhé sady, ve které odvrátila pět mečbolů a uhrála pět gamů v řadě. Nosková tak musela triumf vybojovat až v rozhodujícím třetím setu, kde opět dominovala hlavně na podání.
„Bylo působivé vrátit se po pěti ztracených gamech a neproměněných mečbolech, dokázat se sebrat a vyhrát třetí set 6:3. Ale doufám, že i Karolína Muchová jednou vyhraje velký turnaj,“ řekla BBC dvojnásobná grandslamová vítězka Tracy Austinová.
Také zahraniční média oceňovala odolnost jednadvacetileté Češky. „Nosková se vzpamatovala z kolapsu,“ napsala agentura Reuters. „Před zraky princezny Kate zvítězila Linda Nosková v napínavém finále v českém souboji. Samotný výsledek však neodráží dramatičnost zápasu,“ zveřejnila německá DPA.
Přímo na centrkurtu sledovali zápas kromě Kvitové, Navrátilové a Kingové třeba Simona Halepová či bývalý český šampion Jan Kodeš. Nosková se k nim připojila nejen jako vítězka Wimbledonu, ale také jako nová doživotní členka All England Clubu.
„Je jednodušší se do něj dostat tím, že tu vyhraješ než jakkoliv jinak,“ řekla jí s úsměvem Navrátilová. „Vybojovala jsi to výborně v tom třetím setu. Vím, že jsi to chtěla zvládnout už dřív, ale aspoň byl zápas pro diváky zajímavější.“
|
Odvrácené mečboly, senzace i dramatické finále. Jak Češky dobyly slavný Wimbledon
Jak Nosková, tak Muchová dostaly rovněž od prezidenta Petra Pavla pozvání na Pražský hrad. „Letošní Wimbledon byl fantastickou oslavou českého tenisu. Málokdy se člověk dívá na finále, ve kterém může od první do poslední výměny stejně upřímně fandit oběma hráčkám,“ napsal Pavel na síť X.
„Obrovská gratulace Lindě Noskové! Karolíno, Lindo, děkuji za perfektní reprezentaci České republiky. Smekám před vámi oběma. Až doslavíte, rád vás přivítám na Hradě.“
Všichni zkrátka jen potvrzují, že Nosková s Muchovou stvořily v sobotu ve Wimbledonu kus české sportovní historie.