Expertky o Noskové: Megaúspěch. Top 10 je reálná. Má hru na grandslamy

Mexické velkoměsto s milionem obyvatel a přezdívkou La Sultana del Norte (Sultán severu) se stalo dějištěm významné české sportovní premiéry. Jak sama přiznala, Nosková sem na podnik WTA 500 nepřiletěla v nějakém parádním rozpoložení. Poslední výsledky ji nepřiváděly k extázi. Nicméně pak skolila pětici sokyň Danilinová, Wang Si-jü, Svitolinová, Navarrová, Sunová.

Neztratila ani set. Druhé a páté jmenované protivnici oplatila nedávné porážky. Finále suverénně dopodávala čistou hrou. 7:6, 6:4.

Blaženě a možná trochu nevěřícně přivřela oči. Usmála se a poklekla. Jeden z jejích koučů David Kotyza na tribuně vyskočil ze sedačky a zaťal obě pěsti. Na obou bylo vidět, jak si triumfu váží.

„Děkuju za podporu celému svému týmu, tenhle pohár je i pro něj,“ pronesla Nosková během ceremoniálu, po němž se na stadionu rozzářil nápis CAMPEONA.

Jejím hlavním trenérem je kapacita Tomáš Krupa, jenž se s dalším protřelým mazákem Kotyzou střídá při putování po světě. Základnu má Nosková v Přerově, na kondici maká s dalším zkušeným odborníkem Hynkem Frömelem.

„Nějakou dobu jsem na titul čekala, takže teď mám ohromnou radost, když jsem ho získala na tak velké akci,“ pravila ještě.

Podobně jako v předchozích partiích v Monterrey úžasně zvládla klíčové chvíle. V úvodní sadě rázně odvrátila dva setboly rozjeté novozélandské ranařky, kterou vede Slovák Vladimír Pláteník.

„Hrály jsme skvělý tenis. Soupeřčin forhend byl zabijácký, takže jsem se mu snažila vyhýbat, jak to jen šlo,“ řekla Nosková, jež si vyleštila letošní bilanci v tiebreacích na famózních 14:4.

Díky skvostnému mexickému tažení se na žebříčku vyšvihla na 25. místo, čímž si vylepšila osobák. Ačkoliv se v roce 2024 chvílemi v práci trápila, k čemuž přispěla i vážná nemoc a úmrtí maminky Ivany, zařadila se do širší světové špičky. V pořadí „live race“ se dělí o osmnácté místo s další náctiletou nadějí Mirrou Andrejevovou.

A může směle mířit ještě výš, jak v reakcích na její triumf potvrdily bývalé hvězdy a nyní expertky stanice CANAL+ Sport.

„Vítězství v turnaji jí dodá ještě víc sebevědomí a myslím, že v příštím roce, pokud zdraví vydrží, je pro ni Top 10 naprosto reálný cíl,“ tvrdí Klára Koukalová. „Plynule přešla z pozice juniorské šampionky mezi nejlepší v dospělé kategorii. Přitom je tenhle přechod pekelně těžký. Takže klobouk dolů, Lindo! Jen tak dál. Velice rády komentujeme tvoje zápasy.“

Lucie Šafářová se připojila s blahopřáním: „Linda má první titul na WTA, což vždycky znamená určitý mezník v kariéře. Moc jí k němu gratuluju a věřím, že by ji mohl nakopnout. Je milá holka, fandím jí. Ještě nemá úplně vyrovnanou výkonnost, ale o kvalitě její hry není pochyb. Potvrdila to i v Monterrey, třeba v krásném zápase s Emmou Navarrovou.“

Linda Nosková se svou první trofejí z turnaje WTA.

Barboru Strýcovou zaujalo, jak se Nosková v bitvě o pohár nenechala zviklat porážkou se Sunovou minulý týden v Cincinnati: „Je psychicky silná, věřila si. Má kolem sebe skvělé lidi - hlavně Tomáše Krupu a Davida Kotyzu, mé dva bývalé trenéry. Pracujou s ní velmi dobře. Líbí se mi, jak má všechno kolem sebe nastavené.“

Lucie Hradecká s Noskovou zaválela předloni na US Open v deblu, když společně při noční show na Ashe Stadium vyřadily sestry Williamsovy.

„Linda má nebojácnou povahu. Nenechá se svázat respektem z velkých výzev,“ tvrdí. „Všimla jsem si, že hodně zapracovala na servisu. Drží se blízko základní čáry a chodí do míčů. Nevyhýbá se ani přechodu na síť. A co se mi odjakživa líbí, neskutečně dokáže přepojovat z úderů křížem na rány po lajnách, což soupeřkám hodně vadí.“

Chválou nešetřila ani Kristýna Plíšková: „Další mega úspěch pro Česko. Tahle pětistovka byla velice dobře obsazená, což je pro Lindu další bonus. Nebyla to nějaká obyčejná akce bez úrovně. Musela vyřadit silné hráčky - Svitolinová je neskutečně solidní, Navarrová zase hodně šikovná. Ani jedna vám zápas jen tak neodevzdá. No a Sunová? V současnosti je v laufu a fakt nebezpečná.“

Andrea Hlaváčková se podívala rovněž do příštích dnů. Noskovou po přesunu do New Yorku čeká právě startující US Open.

„Myslím si, že Linda je dalším českým trumfem pro grandslamy,“ prohlásila. „Její hra je pro ně jako dělaná. Agresivní, nebojácná. Zároveň s určitou mírou kontroly.“

Nepasuje ji rovnou na největší favoritku, dobře si uvědomuje nesnáze, kterým mladá kolegyně zrovna čelí.

„Je náročné přesunout se do jiného města, zvyknout si na jiný povrch, prostředí a míče. Určitě přiletí trošku unavená. Lidi kolem ní ale dobře ví, že teď potřebuje trochu míň tréninku a víc odpočinku.“

Nosková se v prvním kole střetne s Putincevovou z Kazachstánu. I kdyby třeba na Flushing Meadows neuspěla, její první trofej už jí nikdo nevezme. A hlavně před sebou stále uvidí neobyčejně slibnou budoucnost.