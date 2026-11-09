Mužatky? To bylo hodně bez respektu. Nosková nejen o výhře na Turnaji mistryň

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Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v...

Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková se hecuje v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian...
Pohled na kurt v Indian Wells, na němž se Kateřina Siniaková a Taylor...
Linda Nosková podává v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková hraje forhend v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v Indian...
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Martu Kosťukovou letos zdolala ve Wimbledonu i na US Open, a tak Linda Nosková před dalším střetnutím s houževnatou Ukrajinkou očekávala znovu těžkou šichtu. Na Turnaji mistryň v Indian Wells ji ale předčila bez větších potíží. „Nečekala jsem, že to bude v uvozovkách až takhle lehké,“ prohlásila česká tenistka.

„Marta je skvělá hráčka, měly jsme spolu už hodně těžkých zápasů, hlavně naposledy na US Open,“ připomněla Nosková v rozhovoru pro CANAL+ Sport dva měsíce starý souboj z New Yorku, který ve svůj prospěch strhla ve třech setech.

V neděli pozdě večer českého času si s Kosťukovou poradila mnohem suverénněji, za hodinu a půl slavila výhru 6:2 a 6:4. „Na kurt jsem šla s tím, že to nebude úplně procházka růžovým sadem, ale myslím, že jsem zápas dobře vedla od začátku do konce.“

Nosková na úvod Turnaje mistryň porazila náhradnici Kosťukovou, Siniaková prohrála

V prvním setu rychle utekla do vedení 5:1, ve druhém získala klíčový brejk na 3:2 a náskok poté udržela. V zápase proměnila všechny čtyři šance, jak připravit soupeřku o podání, sama tři ze čtyř eliminovala.

„Moc se mi líbil její bekhend po lajně, také výborně podávala a byla neuvěřitelná u sítě,“ chválila ji ve studiu CANAL+ Sport bývalá tenistka Klára Koukalová.

Naopak Kosťuková svou obvyklou zarputilost, díky níž českou rivalku letos porazila v Madridu a trápila ji také na zmíněných grandslamech, naplno neukázala.

Linda Nosková hraje forhend v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian...
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková podává v prvním utkání skupiny na Turnaji...

„Nečekala jsem, že si tady vůbec zahraju, natož od prvního zápasu,“ přiznala Ukrajinka, že jí trvalo, než se rozkoukala.

Původně totiž do Indian Wells přicestovala coby náhradnice. Jenže po odhlášení světové jedničky Jeleny Rybakinové zaujala její místo.

Což mohlo být zrádné i pro 21letou Češku.

„Ale mou přípravu to vůbec neovlivnilo,“ podotkla. „Dozvěděla jsem se to méně než 24 hodin dopředu, což bylo tak akorát. Kdyby mi to řekli o trochu dřív, bylo by to lepší, ale nedělalo mi to žádné velké problémy. Člověk se i na takovéhle trošku těžké podmínky musí umět připravit.“

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V tabulce skupiny 1 se po úvodním dni nachází na prvním místě, druhé utkání ji čeká v úterý před půlnocí českého času proti Američance Coco Gauffové, která v neděli přemohla krajanku Jessiku Pegulaovou.

Čili další těžká výzva. Nosková půjde na kurt s vědomím, že ani úvodní přesvědčivé vítězství jí ještě negarantuje postup do semifinále, byť za ním slibně vykročila.

Proto po výhře nad Kosťukovou hlásila: „Oslavy ještě nebudou, až na konci.“

Hotovo může mít ve čtvrtek po skupině, ale klidně také až o víkendu, kdy jsou na programu závěrečné duely vyřazovací fáze. Aby se do nich dostala, ví, že bude muset vydolovat poslední zbytky sil.

Linda Nosková v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells

„Přijde mi, že se musím motivovat o trochu víc, jelikož je konec roku,“ přiznala. „Už chcete mít všechno za sebou, skoro se vidíte na dovolené. Ale tohle je pro mě velký týden,“ cení si premiérové účasti mezi osmi nejlepšími tenistkami sezony.

I v daleké Kalifornii ale Nosková zvládá sledovat aktuální dění napříč českým sportem. Na tiskové konferenci proto promluvila také o výroku ministra zahraničních věcí Petra Macinky, který v pořadu Partie na TV Prima nazval ruské hokejistky „mužatkami“.

„Politika a sport by se neměly míchat. Nazývat hokejistky takovými jmény bylo hodně bez respektu,“ citoval wimbledonskou šampionku Tenisový svět. „Mluvil o hokejistkách a sportovkyních, kteří se věnují sportu celý život. Mám s podobným nálepkováním a různými komentáři zkušenost. Mnozí komentují a hodnotí naše těla, jak vypadáme na sportovišti, takže to dobře znám.“

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