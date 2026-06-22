Je jen o tři měsíce starší, než byla v květnu 2011 Kvitová. A další české šampionky? Karolína Plíšková dosáhla na prestižní metu ve 23 letech, Markéta Vondroušová ve 24, Krejčíková ještě o rok později.
Z tohoto pohledu je jasné, že Nosková má našlápnuto skvěle.
Navíc se pyšní vynikající aktuální formou na travnatém povrchu. Na podniku v Berlíně se stala první tenistkou, která ovládla jak singlovou, tak deblovou soutěž. V neděli ve finále porazila Jessicu Pegulaovou 6:4, 4:6, 6:3, v pondělí po boku Jekatěriny Alexandrovové zvítězila v dohrávce semifinálového utkání a následně i ve finále.
„Celý turnaj zvládla neskutečně,“ hodnotí mladou Češku pro iDNES.cz její kouč Lukáš Dlouhý, bývalý šampion deblu na Roland Garros a US Open. S Noskovou spolupracuje od letošního roku, v jejím týmu vystřídal Davida Kotyzu a doplňuje hlavního trenéra Tomáše Krupu.
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„Linda je silná v hlavě, hrála singl i debl, do toho pršelo a čekalo se… Proto byl turnaj hodně těžký na mentální soustředění, musela být pořád ve střehu, od rána do večera. A zvládla to jako královna.“
Před podnikem v Berlíně neměla zrovna lichotivé skóre, co se finálových účastí týče. Ze šesti bojů o titul vyhrála jediný, první trofej na okruhu WTA pozvedla v srpnu 2024 v mexickém Monterrey. Loni zapsala finále na domácím turnaji v Praze, prestižní akci v Pekingu a v Tokiu. Ale ani v jednom neuspěla.
Proto v neděli v Berlíně po druhé kariérní trofeji říkala: „Tohle je pro mě hodně důležité hlavně, co se sebevědomí týče.“
Sama sobě totiž dokázala, že vystoupení na velkých akcích může dotáhnout až k vytouženému cíli.
Přitom zelené kurty ještě nedávno nepatřily mezi její oblíbené. „Před dvěma roky nebyla na trávě schopná ani chodit, teď na ní vyhrála turnaj v singlu i deblu,“ připomněl Dlouhý. „Pořád je mladá, může si oblíbit každý povrch. Tráva teď určitě bude jedním z těch oblíbených, ale umí hrát na všech.“
V roce 2021 ovládla juniorskou soutěž na Roland Garros, a když se nyní premiérově prosmýkla do elitní desítky žebříčku, znovu vyvstala otázka: Kdy získá dospělácký grandslam? A může uspět už nyní ve Wimbledonu, který začíná za týden?
„Já bych nedával žádné ultimátní představy, jak tam bude hrát, nebo že by se vytyčoval nějaký cíl,“ usměrňuje trenér Dlouhý. „Hraje zápas od zápasu, nemůže se koukat moc dopředu. Ale myslím, že to zvládne, má silnou hlavu a umí držet emoce na uzdě. Pojede si to svoje, aby pokračovala ve vítězném tažení.“
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Už v úterý by měla vstoupit do generálky na londýnský svátek v Bad Homburgu, chce si zápasové sebevědomí ještě vyšperkovat. Toto nastavení jí evidentně vyhovuje. Kromě Dlouhého s ní po turnajích cestuje ještě její hlavní kouč Krupa, někdy se do týmu přidá i kamarádka a – jak sama sebe nazývá – „atmosphere manager“ Agáta Černá.
„Mimo kurt jsme si sedli, nemáme jediný problém. Mám pocit, že nám to spolu jde, užíváme si turnaje, panuje pohoda. A možná se to přenáší i na kurt,“ pochvaluje si Dlouhý. „Ale že by to bylo mnou, bych určitě neřekl. Linda má kolem sebe neskutečný tým, já přispěju dalším elementem. Je to hlavně její zásluha, je velká hráčka. Zvládá se připravit na velké turnaje a zápasy.“
I proto je teď zasloužené desátou ženou globálního hodnocení. A to v poměrně mladém věku, je jí jedenadvacet.
„Posun do desítky jsme vůbec neřešili. Momentálně to asi nedoceníme, protože nás čekají další turnaje, ale Linda to určitě časem vstřebá. Je to odměna za její práci a všechno, co pro tenis dělá,“ míní Dlouhý.
Sama Nosková posun do top desítky příliš neprožívala, po nedělním finále jen pronesla: „Nic to neznamená, ale na papíře je to hezké.“ I tak ale nemůže zastírat, že právě tento milník je odraz její skvělé formy.
Už za týden ji může předvést na třetím grandslamu sezony. Ve Wimbledonu loni došla ze všech českých tenistek a tenistů nejdál, zahrála si osmifinále.
Dokáže letos své maximum na londýnském pažitu ještě posunout?