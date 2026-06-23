Ve finále porazila Nosková světovou čtyřku Američanku Pegulaovou 2:1 na sety a získala druhý titul na okruhu WTA, první na trávě.
„Jsme na ni velice pyšní. Je pro nás čest, že u nás pořád trénuje. Jak se snaží posouvat Linda, tak se snažíme posouvat i my jako klub a vytvářet jí vhodné podmínky, takové, které si hráčka světové desítky zaslouží. Nedávno jsme spolu byli na večeři a říkám jí: Lindo, řekni si, co potřebuješ, a my ti to splníme!“ říká pro iDNES.cz prezident TK Precheza Petr Huťka, který Noskovou v dospívání trénoval.
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„Tuhle chtěla posilovací klec, tak jsme ji v zimě pořídili. Řekl jsem jí, že ji má k Vánocům,“ usmívá se Huťka. Aby toho nebylo málo, Nosková na podniku v Berlíně ovládla také čtyřhru po boku Rusky Jekatěriny Alexandrovové. Za uplynulý týden tak odehrála devět zápasů.
„Fyzický fond je její silná stránka. Ale vždy je obtížné, když takhle náročné zápasy hrajete před nějakým sezonním vrcholem,“ přemítá Huťka. Třetí grandslam sezony, Wimbledon, totiž startuje už příští týden. Nosková je navíc stále přihlášená do dalšího německého turnaje v Bad Homburgu.
„A když budete mít nějaké dva náročné tříseťáky, může vám snadno dojít šťáva. Podobně jako se to stalo Sabalenkové na Roland Garros. I Linda měla potíže, na antuku šla rovnou po Billie Jean King Cupu. Něco jiného je krátkodobá fyzička na jednom turnaji, druhá věc je takhle fungovat několik měsíců po sobě. I proto je nereálné vyhrát třeba tři turnaje po sobě, takto tenis nefunguje,“ líčí Huťka.
Nosková ale jistě ví, co dělá.
V Bad Homburgu je se svým trenérem Krupou, a pokud se nebude cítit kondičně v pořádku, z turnaje se může odhlásit. Wimbledon je totiž priorita. A Nosková má šanci dojít daleko.
Loni dokráčela do osmifinále. A byť její nejoblíbenější povrch je beton, na trávu, zdá se, naladila formu skvěle. „Teď mi říkala, že jí tráva nevadí. Přitom my v Přerově travnaté kurty nemáme, takže se na travnatou sezonu připravuje na betonu. Pak odlétá dřív do dějiště turnaje, aby se stihla adaptovat,“ prozrazuje Huťka.
Nosková má celkově na trávě bilanci 17:9. Aktuálně těží hlavně z tvrdého servisu, který je na trávě ještě nebezpečnější. „Podání je jedna z věcí, kterou za poslední roky viditelně zlepšila,“ vypozoroval Huťka.
„Pomáhá jí to k její agresivní hře. Což je další aspekt, na kterém poslední roky pracovala. Je mnohem agresivnější. Dříve vynikala konzistencí, byl to takový běhavý střízlík, to jsem ji ještě trénoval. Pak vyrostla, zesílila a teď má výrazně jinou hru,“ vyzdvihuje prezident klubu.
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Jak sám říká, Nosková už nebude hráčkou, která bude stokrát vracet míček přes síť. „Teď chce výměnu ukončovat co nejrychleji.“
To by mohlo platit i ve Wimbledonu. Povedený turnaj by Noskovou zase mohl vyšvihnout o pár pater světového žebříčku výš. „Může dojít hodně vysoko. Netroufám si spekulovat, ale jistě by se nám líbilo mít v klubu světovou jedničku,“ usmívá se Huťka.
„Ženský tenis teď nemá žádnou hráčku, která by o jednu dvě třídy převyšovala ostatní. Špička je hodně vyrovnaná.“ Přání má jediné: „Ať jí vydrží forma a fyzicky neodejde.“
To se totiž nedávno stalo i větším hvězdám...