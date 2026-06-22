POHLED: Travička zelená! Dospívá další české eso pro Wimbledon. Nebo hned dvě?

Mohou se kvůli svérázným podmínkám vztekat a otráveně koulet očima. Nebo se přizpůsobit a hledat stezku k úspěchu.
Linda Nosková ve hře na nejrychlejším povrchu po původních rozpacích už zjevně našla zalíbení.
Na Berlin Open bez zakolísání prokráčela do nedělního finále, kde po mnoha hodinách čekání na konec deště přemohla i podobně rozjetou čtvrtou hráčku žebříčku Pegulaovou.
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Právě Američanka či celebrita Sabalenková o Noskové mluví s nelíčeným respektem jako o nastávající člence nejužší světové špičky. Po minulém týdnu se zdá, že budoucnost je blíž, než si mnozí mysleli.
Nosková na kurtech v malebné čtvrti Grünewald předvedla svůj stále nebezpečnější servis a typické petardy od základní čáry.
Arzenál sportovních zbraní nicméně pod vedením trenérů Krupy a Dlouhého zdárně rozšiřuje o chytře používané kraťasy, ostře sekané slajsy či náběhy na síť.
Když je podloží pohodou v duši, postupně upevňovanou sebedůvěrou a přirozenou odvahou, stává se z ní těžko zkrotitelná dračice.
Už v minulé sezoně se její vztah k trávě stal výrazně vřelejším. O jejích pokrocích svědčila účast v semifinále podniku v Bad Homburgu a v osmifinále Wimbledonu, kde předtím vyhrála jediný mač ze tří.
Letos do německého hlavního města přijela bez větší přípravy, poněvadž ji zlobila zablokovaná záda. Pavoukem však mašírovala nezadržitelně.
Po jednodušších partiích s Mexičankou Zarazúaovou a Francouzkou Parryovou bez okolků vyprovodila vracející se španělskou hvězdu Badosaovou, v semifinále zatočila s filipínskou kometkou Ealaovou a na závěr přetlačila Pegulaovou.
S každým dnem vybrušovala své výkony. Nenechala se vyvést z klidu ani rozmary počasí, které trhaly zápasový program na cáry. Bylo vidět, jak ji zápolení na krátce sestřiženém pažitu baví.
V takové formě a naladění se na něm nemusí bát žádné ze špičkových soupeřek. V soukromí tuze milá dívka z valašské obce Bystřička může jít na dvorec s vědomím, že při utkání záleží téměř výhradně na ní.
V jedenadvaceti se nepotřebuje nějak extra ohlížet na sokyni a doufat v její chyby. Pakliže předvede, co umí, pravděpodobně vyhraje. S kýmkoliv.
Třebaže nedávno v rozhovoru pro CANAL+ Sport prohlásila, že ji na umístění v žebříčku zhola vůbec nezáleží, od pondělí je čerstvou členkou top 10. Což je úžasný počin.
Částečně také umazala kaňku na kariéře, kterou způsobovala znepokojivá finálová bilance 1:5 na WTA Tour. Věděla, že krajně nepříznivé skóre je třeba co nejrychleji snižovat.
S tím v neděli začala, což ji nebývale rozradostnilo i dojalo. A posílilo její šance do následujících týdnů, měsíců a let. Třeba s výhledem na Wimbledon.
Od roku 2011 posbíraly Češky v All England Clubu čtyři tituly (Kvitová dva, Vondroušová a Krejčíková po jednom).
Nosková by na ně v následujících ročnících klidně mohla navázat. Jistě, lidské osudy – a zvlášť ty sportovní – leckdy bývají nepředvídatelně turbulentní.
„Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi,“ zpívali ostatně už kdysi dávno pánové Voskovec s Werichem.
Nosková si ovšem vytváří slušnou šanci na triumf na nejslavnějším grandslamu.
Právě skončený berlínský podnik navíc potvrdil, že čeští fanoušci mohou v dohledné době s vírou vzhlížet ještě k jedné mimořádné šikovné slečně.
Nikola Bartůňková uchvátila pestrým projevem a bojovným srdcem. Chvílemi podávala rychlostí přes 190 kilometrů za hodinu, ve čtvrtfinále dlouho drtila Sabalenkovou a ukázala svůj pozoruhodný potenciál.
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Také někdejší finalistka wimbledonské juniorky už ví, že by na trávě mohla dokázat opravdu velké věci.
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