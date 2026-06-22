POHLED: Travička zelená! Dospívá další české eso pro Wimbledon. Nebo hned dvě?

Karel Knap
  7:00
Od našeho spolupracovníka v Německu - Nohy nepříjemně podkluzují. Míče divně skáčou. Tráva vyžaduje po tenistech zásadní změny v pohybu, taktice i nastavení mysli. „Jestli na ní chceš vyhrávat, musíš se ji nejdřív naučit milovat,“ vtloukal kdysi legendární Jaroslav Drobný do hlavy svému dychtivému studentovi Janu Kodešovi. A totéž platí pro současné české naděje na WTA Tour.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně, vedle ní...
18 fotografií

Mohou se kvůli svérázným podmínkám vztekat a otráveně koulet očima. Nebo se přizpůsobit a hledat stezku k úspěchu.

Linda Nosková ve hře na nejrychlejším povrchu po původních rozpacích už zjevně našla zalíbení.

Na Berlin Open bez zakolísání prokráčela do nedělního finále, kde po mnoha hodinách čekání na konec deště přemohla i podobně rozjetou čtvrtou hráčku žebříčku Pegulaovou.

Skvělá Nosková slaví titul i posun do top 10! Finálovou bitvu zvládla také Bouzková

Právě Američanka či celebrita Sabalenková o Noskové mluví s nelíčeným respektem jako o nastávající člence nejužší světové špičky. Po minulém týdnu se zdá, že budoucnost je blíž, než si mnozí mysleli.

Nosková na kurtech v malebné čtvrti Grünewald předvedla svůj stále nebezpečnější servis a typické petardy od základní čáry.

Arzenál sportovních zbraní nicméně pod vedením trenérů Krupy a Dlouhého zdárně rozšiřuje o chytře používané kraťasy, ostře sekané slajsy či náběhy na síť.

Linda Nosková odehrává míč ve finále turnaje v Berlíně.

Když je podloží pohodou v duši, postupně upevňovanou sebedůvěrou a přirozenou odvahou, stává se z ní těžko zkrotitelná dračice.

Už v minulé sezoně se její vztah k trávě stal výrazně vřelejším. O jejích pokrocích svědčila účast v semifinále podniku v Bad Homburgu a v osmifinále Wimbledonu, kde předtím vyhrála jediný mač ze tří.

Letos do německého hlavního města přijela bez větší přípravy, poněvadž ji zlobila zablokovaná záda. Pavoukem však mašírovala nezadržitelně.

Po jednodušších partiích s Mexičankou Zarazúaovou a Francouzkou Parryovou bez okolků vyprovodila vracející se španělskou hvězdu Badosaovou, v semifinále zatočila s filipínskou kometkou Ealaovou a na závěr přetlačila Pegulaovou.

S každým dnem vybrušovala své výkony. Nenechala se vyvést z klidu ani rozmary počasí, které trhaly zápasový program na cáry. Bylo vidět, jak ji zápolení na krátce sestřiženém pažitu baví.

V takové formě a naladění se na něm nemusí bát žádné ze špičkových soupeřek. V soukromí tuze milá dívka z valašské obce Bystřička může jít na dvorec s vědomím, že při utkání záleží téměř výhradně na ní.

V jedenadvaceti se nepotřebuje nějak extra ohlížet na sokyni a doufat v její chyby. Pakliže předvede, co umí, pravděpodobně vyhraje. S kýmkoliv.

Třebaže nedávno v rozhovoru pro CANAL+ Sport prohlásila, že ji na umístění v žebříčku zhola vůbec nezáleží, od pondělí je čerstvou členkou top 10. Což je úžasný počin.

Linda Nosková slaví titul na turnaji v Berlíně.

Částečně také umazala kaňku na kariéře, kterou způsobovala znepokojivá finálová bilance 1:5 na WTA Tour. Věděla, že krajně nepříznivé skóre je třeba co nejrychleji snižovat.

S tím v neděli začala, což ji nebývale rozradostnilo i dojalo. A posílilo její šance do následujících týdnů, měsíců a let. Třeba s výhledem na Wimbledon.

Od roku 2011 posbíraly Češky v All England Clubu čtyři tituly (Kvitová dva, Vondroušová a Krejčíková po jednom).

Nosková by na ně v následujících ročnících klidně mohla navázat. Jistě, lidské osudy – a zvlášť ty sportovní – leckdy bývají nepředvídatelně turbulentní.

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková slaví výhru ve finále turnaje v Berlíně.

„Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi,“ zpívali ostatně už kdysi dávno pánové Voskovec s Werichem.

Nosková si ovšem vytváří slušnou šanci na triumf na nejslavnějším grandslamu.

Právě skončený berlínský podnik navíc potvrdil, že čeští fanoušci mohou v dohledné době s vírou vzhlížet ještě k jedné mimořádné šikovné slečně.

Nikola Bartůňková uchvátila pestrým projevem a bojovným srdcem. Chvílemi podávala rychlostí přes 190 kilometrů za hodinu, ve čtvrtfinále dlouho drtila Sabalenkovou a ukázala svůj pozoruhodný potenciál.

Bartůňková ničila Sabalenkovou, která žasla: Neuvěřitelné, budoucí superstar

Také někdejší finalistka wimbledonské juniorky už ví, že by na trávě mohla dokázat opravdu velké věci.

Kouzelná tradice z dob Drobného či Kodeše, podpořena nedávnými tituly ze dvouhry žen, ve zdejších krajích pokračuje. Na obzoru se rýsuje další zářivá éra.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Gentzsch vs. KolářTenis - - 22. 6. 2026:Gentzsch vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
22. 6. 16:30
  • 1.46
  • -
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

POHLED: Travička zelená! Dospívá další české eso pro Wimbledon. Nebo hned dvě?

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.

Od našeho spolupracovníka v Německu Nohy nepříjemně podkluzují. Míče divně skáčou. Tráva vyžaduje po tenistech zásadní změny v pohybu, taktice i nastavení mysli. „Jestli na ní chceš vyhrávat, musíš se ji nejdřív naučit milovat,“...

22. června 2026

WTA Eastbourne 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem během utkání 2. kola na turnaji v...

V britském Eastbourne je na programu další ročník tenisového turnaje žen. Hraje se od 22. do 27. června 2026, startují i tři Češky. Podívejte se na program, výsledky, seznam hráček a kde sledovat...

22. června 2026

Zákrok šampionátu? Brankář deptal Belgii, její kouč řekl: Neotestovali jsme ho dost

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.

Můžete namítnout, že mu stačilo jen natáhnout ruku. Přesto byl íránský brankář Alírezá Baíranvánd zase na svém místě. I díky senzačnímu zákroku kolem hodiny hry vychytal bezgólovou remízu s...

22. června 2026  6:48

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

22. června 2026  5:36

Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre

Mohamed Salah poslal Egypt do vedení proti Novému Zélandu.

První půle a druhá, to byly dva naprosto rozdílné příběhy. Egypťané šli do kabin se ztrátou, nicméně pak se v rámci duelu skupiny G na světovém šampionátu rozjeli a zasypali novozélandské fotbalisty...

22. června 2026  5:25

Uruguay - Kapverdy 2:2, favorita připravila o výhru ohromná minela gólmana Muslery

Uruguaský gólman Fernando Muslera po své chybě sleduje, jak míč končí v jeho...

Sice ještě nevyhráli, i tak ale patří mezi nejpříjemnější překvapení světového šampionátu. Fotbalisté Kapverd totiž ve skupině H obrali dalšího favorita, po Španělsku remizovali i s Uruguayí,...

22. června 2026  2:26

Jedna rada na cestu: Přestaňte žít v iluzi. Fotbalisté si musí přiznat chyby

Premium
Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.

Od našeho zpravodaje v USA Ani on nepochopil. Stejně jako snad každý, kdo se díval. Proč? Safra proč? I čtyři dny po zápase s Jihoafrickou republikou mu ta otázka dál vrtá hlavou. Proč se fotbalový národní tým lekl toho, jak...

22. června 2026

Belgie - Írán 0:0, favorit znovu ztrácí body. O postup si zahraje v posledním kole

Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.

Neuznaný gól, červená karta i výborné zákroky brankářů, přesto se skóre nehnulo. Favorizovaní belgičtí fotbalisté znovu ztratili body, když ve druhém kole základních skupin na mistrovství světa v Los...

21. června 2026  23:03,  aktualizováno  23:25

Zmatek v Liberci a omluva Bohemians. Hůlka musí zpátky, čeká na konec smlouvy

Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka slaví vstřelený gól Spartě.

V sobotu se sice hlásil na začátku letní přípravy v Liberci, kvůli administrativní chybě však musí Lukáš Hůlka, čerstvý přestup z Bohemians, zpátky ke svému bývalému klubu do Prahy, kde má stále...

21. června 2026  22:44

Volejbalisté smetli Gruzii, semifinále Evropské ligy si však nezajistili

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Čeští volejbalisté na závěr Evropské ligy porazili Gruzii 3:0 po setech 25:5, 25:13 a 25:20 a v šestém utkání si v Tbilisi připsali páté vítězství. Naději na postup do semifinále jim však definitivně...

21. června 2026  16:05,  aktualizováno  21:54

Serena Williamsová se ve Wimbledonu ukáže i ve dvouhře, dostala divokou kartu

Serena Williamsová zdraví diváky po postupu do finále Wimbledonu.

Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu po čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů londýnského tenisového turnaje divokou kartu. Organizátoři travnatého...

21. června 2026  21:43

Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi

Linda Fruhvirtová v duelu s Barborou Krejčíkovou.

Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.

21. června 2026  21:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.