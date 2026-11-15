Především na servisu se Noskové vůbec nedařilo. V úvodní hře celého utkání získala brejk, jenže hned vzápětí na svém prvním podání udělala tři dvojchyby. Což je u ní poměrně nezvyklé.
„Prostě jsem se úplně nepotkala sama se sebou,“ citoval českou hráčku Tenisový svět. „Je velká škoda, že to zrovna vyšlo na takhle důležité utkání. Ale zápas byl hodně těžký, Elina hrála dobře. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem rok ukončila ve víceméně dobrém stylu.“
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Dostat se mezi mistryněmi až do nejlepší čtyřky je zajisté skvělý výsledek, zvlášť když Nosková jako jedna z mála předvedla ve skupinové fázi povedené výkony a do semifinále prošla z prvního místa.
O to víc však zamrzí, že si v Indian Wells nezahraje o titul.
Hru na triumf totiž má a ani únava z náročného roku na ní nebyla tolik patrná. Jenže semifinálový duel Noskové zkrátka vůbec nevyšel.
„Nebyla jsem ani hlavou úplně stoprocentní,“ mrzelo ji. „Dneska byla všechno moje chyba, co se dá dělat. Někdy se stává, že vám servis úplně vypadne. Mně se to ale úplně často neděje, v devadesáti procentech zápasů jsem si servisem pomáhala. Tady se to prostě nějak nepotkalo.“
Ani statistiky nevypadají pro Češku, která v úterý oslaví 22. narozeniny, příliš dobře. Úspěšnost prvního servisu měla jen čtyřicet procent, čelila jedenácti brejkbolům, z nichž pět neodvrátila. Zapsala také 27 nevynucených minel a hned jedenáct dvojchyb.
Čím to, že se Noskové najednou až tak nedařilo?
„Kdybych to věděla, tak bych to změnila. Bohužel nevím,“ lamentovala. „Nepřijela jsem sem úplně s oslnivou formou. Ani jsem moc nečekala, že první zápasy půjdou tak, jak šly. Za ně jsem ráda, ale tohle je samozřejmě zklamání.“
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Svůj premiérový Turnaj mistryň tak Nosková zakončila krutou porážkou, letošní sezonu však může hodnotit velice kladně. Kromě senzačního wimbledonského triumfu zazářila i coby tahounka českého týmu, který si podmanil Billie Jean King Cup, a získala ještě singlový i deblový titul v Berlíně.
„Rozhodně to byla moje nejlepší sezona ze všech. Bude samozřejmě dost těžké ji v dalších letech ještě překonat a vylepšit, ale myslím si, že se každým rokem tenisově zlepšuju. Pro mě je nejdůležitější, ať tak pokračuju.“
Noskovou teď čeká dovolená a poté přípravy na nový tenisový rok, který zahájí účastí na týmovém United Cupu.
A kdo ví, třeba letošní snovou sezonu překoná hned ta příští.