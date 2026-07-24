Mladá Češka se pohodlně usadí do křesla a začne vyprávět. „Lidé vidí jen výsledky a myslí si, že je všechno v pohodě. Ale nikdo se nás sportovců nezeptá, jak se doopravdy máme,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium.
A jak se tedy máte, Lindo?
Zajímavě. Mám se jinak, než jsem se měla před měsícem. Jsem v jiné životní fázi, než jsem byla před rokem. Všechno je zkrátka jiné. Ale zůstávám pořád taková, jaká jsem, ať už se okolo mě děje cokoliv. Na to jsem hodně pyšná.
Afrika je samozřejmě úplně jiný svět, žije se tam odlišně. Ale když tam jedete dobrovolničit, je důležité si uvědomit, proč tam jste. Jinak to ztratí význam.