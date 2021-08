Tenisová naděje Nosková: Ženský titul je takový můj vstup mezi dospělé

Od roku 1978 je po Ivě Budařové teprve druhou tenistkou, která v jedné sezoně triumfovala v Pardubické juniorce i na šampionátu žen. „Ty jo, to jsem ani nevěděla,“ usmála se. „Ale je to hezké.“

Iva Budařová pak s národním týmem dvakrát vyhrála Fed Cup a byla 24. tenistkou světa. Co tomu říkáte?

Je to pro mě motivace. Vždycky chcete být nejlepší, vyhrávat turnaje, zápasy. Doufám, že půjdu také tímto směrem. (směje se)

V šestnácti letech jste mistryní republiky. Jak vám to zní?

Samozřejmě pěkně, i když chyběly ty nejlepší tenistky. Je to takový můj vstup mezi dospělé. A doufám, že mi tenis půjde i dál.

Vzpomněla jste si, že republikový šampionát v Ostravě jste poprvé hrála už ve třinácti letech?

Ano. Tehdy jsem v prvním kole prohrála s Tomanovou. A co si pamatuji, byl to dobrý zápas. Pak jsem tady byla loni, a to jsem v semifinále prohrála s Darjou Viďmanovou.

Nosková je v Přerově ve finále Linda Nosková momentálně válí na turnaji žen ITF v Přerově. V semifinále vyřadila i krajanku Dominiku Šálkovou po setech 6:3, 6:2 a o titul se utká s Rumunkou Alexandrou Ignatikovou.

Je pro vás přechod mezi ženy složitý?

Je to samozřejmě velký skok, ale adaptuji se přece jen rychleji, protože jsem celou dosavadní kariéru hrála s lepšími hráčkami. Jen málokdy byly na turnaji holky o hodně horší než já. Takže k tomu přechodu zatím celé mé hraní směřovalo.

Jak vnímáte názory odborníků, že patříte mezi největší české tenisové talenty?

Vážím si toho, ale nijak mě to neovlivňuje, tak jako když se o mně něco objeví v médiích. Hraju, abych dokázala, že nějaký talent mám.

Určitě víte, v čem ještě musíte přidat, že?

Asi to vím. (směje se) Určitě na servisu. Ten u mě často bývá nahoru dolů. A také musím zlepšit kondici. Nejsem nejlepší na nohách, v rychlosti.

Začínala jste v Trojanovicích, odkud jste přešla do Přerova. Už nebylo zbytí vyměnit malý klub za velký?

Vždycky je tam nějaký upgrade. V Přerově jsem hned hrála s holkami o tři roky staršími, které byly tenkrát nejlepší. Bylo tam snad deset dorostenek z první české dvacítky. Takže do Přerova mě přivedla konkurence.

Tu jste už přerostla?

Těžko říct. Nějaké výsledky mám, ale i ostatní holky jezdí po turnajích. Stále spolu hráváme. A také s klukama, co dojíždějí z Prostějova a okolí.

Co vás ještě letos čeká?

Pokud jde o turnaje dospělých, musím trochu zvažovat, kam pojedu. Odehrála jsem jich už jedenáct. Podle pravidel, jelikož mi je šestnáct, jich během roku mohu absolvovat dvanáct. Je to ale složité, protože se do toho nepočítá, když dostanete volnou kartu, anebo prohrajete v prvním kole...

Vnímáte, že je po vašem vítězství na pařížské juniorce o vás větší zájem?

Nějaký zájem - nebo i menší tlak - tam je, ale že bych si to brala k tělu... To ne. V tom jsem flegmatička.