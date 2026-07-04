Sundala obvaz, přežila drama. A hlesla: Jsem mrtvá. Jak Nosková odmítla prohrát

Stanislav Kučera
  21:43

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Linda Nosková slaví postup do osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Kde jen při popisování toho zápasu začít? Tolik zvratů, tolik šancí na obou stranách... Drama až do úplného závěru a nakonec šťastnější Linda Nosková. Ve třetím kole tenisového Wimbledonu proti své neoblíbené soupeřce Soraně Cirsteaové odvrátila mečbol a vydřela triumf 2:6, 6:3, 7:6. „Jsem úplně mrtvá,“ ulevila si poté.

Tak zkusme ten zamotaný příběh rozplést od začátku.

Pro obě rivalky šlo už o páté letošní střetnutí, lepší bilanci 3:1 v nich měla 36letá Cirsteaová. „Její herní styl mi zkrátka nesedí, takže jsem čekala tuhou bitvu, i když možná ne až takovouhle,“ popisovala Nosková na tiskové konferenci.

Jako by si negativní skóre uvědomovala, v prvním setu se totiž trápila. Když po dvojchybě prohrávala už 0:3, vzteky odpálila tenisák vysoko do vzduchu.

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Po nepřesnostech nechápavě krčila rameny, rozčilovala se. Sadu prohrála 2:6 a věděla, že jestli chce pomýšlet na postup do osmifinále, bude potřebovat změnit úplně všechno.

Což se jí povedlo.

„Jednoduše jsem ten zápas odmítla prohrát,“ vysvětlila svoje nastavení. „Říkala jsem si, že dokud není konec, nic není ztraceno. Věděla jsem, že ona mi nedá nic zadarmo, stejně tak já jí. Podařilo se mi restartovat hlavu a začít znovu.“

Díky tomu ve druhém setu sokyni poprvé brejkla, a přestože vedení 2:0 záhy ztratila, od stavu 3:3 si přivlastnila zbylé tři hry a vyrovnala.

A také odstartovala mimořádně napínavou, skoro hodinu a čtvrt dlouhou detektivku.

Přitom se zdálo, že ve třetím setu jí bude stačit brejk ze třetího gamu. Už tolik nechybovala, dařilo se jí soupeřku zatlačit. „Byly momenty, kdy jsem zbytečně spěchala, ale i chvíle, kdy jsem si body právě díky odvaze uhrála sama. Musela jsem najít správnou rovnováhu.“

Linda Nosková se soustředí na míček ve třetím kole Wimbledonu.

Jenže 36letá harcovnice, která ve své nejspíš poslední sezoně v kariéře hraje životní tenis, srovnala na 4:4.

Chvilka nepozornosti – a Nosková byla rázem opět pod tlakem.

Dokonce takovým, že za stavu 4:5 při svém podání čelila mečbolu.

Zaplněným kurtem číslo 3 už se neslo napjaté očekávání, že postup nakonec vybojuje o patnáct let starší tenistka.

Česká flegmatička ale byla proti. Troufla si přitlačit křižným bekhendem, Cirsteaová se natahovala ze všech sil, ale míč odpálila daleko mimo kurt.

„Vědomí, že soupeřka nic nevzdá, mě občas trochu vyvedlo z rytmu. Věděla jsem, že si to musím uhrát sama,“ přiblížila Nosková.

Také díky Noskové slaví český tenis významný milník: poprvé v historii samostatné země má hned pět zástupců mezi šestnáctkou nejlepších na travnatém grandslamu.

Kromě Noskové zvládli třetí kolo ještě Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Marie Bouzková a Jiří Lehečka.

„Je to krásné, mám obrovskou radost, že se nám daří dosahovat takových výsledků. Myslím si, že si toho lidé u nás občas dostatečně neváží – z tak malé země se nás do absolutní špičky probojovalo tolik. Jsem ráda, že je naše práce v České republice vidět.“

Jenže tím drama nekončilo.

Naopak!

Iniciativu převzala Nosková, po brejku podávala za stavu 6:5 na vítězství a vedla 40:15.

První ze dvou mečbolů jí ztížil kvalitní return soupeřky, při druhém zahrála úder o pásku a už se zdálo, že Rumunka na něj nedosáhne. Jenže na změnu trajektorie tenisáku zareagovala pohotově, vyrazila k síti a Nosková při snaze o prohoz poslala forhend vedle boční lajny.

Skončila ve zklamaném podřepu, obecenstvo bouřilo.

No mohlo tohle vůbec skončit jinak než rozhodnutím v závěrečném super tiebreaku?

Nosková o něm později řekne: „Ani nevím, jak přesně probíhal.“

Také diváci zapomněli na pražící slunko a fascinovaně sledovali pouze žlutou kouli, která po prudkých odrazech od obou napružených raket létala sem a tam.

Nosková vedla 3:1, posléze však ztrácela 5:7.

8:8 – tlak Češky znamená její celkově třetí mečbol.

9:8 – ani tuto šanci ale neproměňuje, ve skvěle rozehrané výměně jako by se lekla nalitého míče a téměř prázdného kurtu na druhé straně a forhend posílá jen do sítě.

Linda Nosková slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

9:9 – tentokrát do sítě míří Rumunka.

10:9 – pomalé druhé podání Cirsteaové, Nosková napřahuje k razantnímu bekhendovému returnu křížem a protivnice je u míče pozdě, takže už nemá šanci ho vrátit zpět.

11:9 – konec, Češka radostí klesá na kolena a skrývá obličej v dlaních.

„Doslova to ze mě spadlo,“ vracela se k tomuto momentu s odstupem pár desítek minut. „Měla jsem tolik možností, zápas jsem mohla ukončit dřív.“

Nakonec to přeci jen zvládla. Ale že by ji takto divoká výhra těšila více než hladký průběh?

„Ne, takové zápasy jsou strašné,“ odpověděla s úsměvem. „Nejraději bych pořád vyhrávala dvakrát 6:2. Ale právě tyto momenty rozhodují, obzvlášť na grandslamech. Můžou vás povzbudit a jsou strašně důležité pro osobní rozvoj i pro vývoj hry.“

Pozor, soupeřka rozumí. I nadávkám. Češky i proti Češkám používají všechny zbraně

Vysvětlovala také, proč si po prvním setu sundala z levého stehna obvaz. „Při strečinku po prvním kole jsem si natáhla hamstring. Naštěstí mě to bolelo jen v jedné pozici, do které se moc nedostávám. Zafáčovat jsem si to nechala spíš pro klid v duši, ale trochu mě to omezovalo. A tak jsem si obvaz sundala a možná to k obratu taky přispělo.“

Do wimbledonského osmifinále postoupila stejně jako loni, v pondělí v něm vyzve americkou ranařku Madison Keysovou. S aktuálně 22. hráčkou žebříčku a šampionkou loňského Australian Open se střetne vůbec poprvé v kariéře.

„Řekla bych, že máme podobný herní styl,“ přemítala Češka, momentálně světová dvanáctka. „Hraje agresivně od základní čáry, hodně se opírá o skvělý servis. Mám pocit, že to bude velký zápas, možná trochu jiný než ten dnešní.“

Třeba i méně dramatický. Ale pokud by Nosková bitvu opět zvládla, zlobit se jistě nebude.

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