Kladla jsem na sebe velký tlak, mrzelo Noskovou. Spraví si náladu čtyřhrou?

Autor: ,
  18:47
Tak moc chtěla postoupit do druhého kola grandslamového Roland Garros a kladla na sebe natolik velký tlak, až se na antukových kurtech v Paříži necítila dobře. Linda Nosková nakonec úvodní zápas proti Řekyni Marii Sakkariové prohrála 5:7 a 6:7, ačkoliv ve druhé sadě měla za stavu 5:2 tři setboly. „Dneska to nebylo o soupeřce, ale spíš o mně. Mohl tam stát kdokoliv jiný a dopadlo by to podobně,“ mrzelo českou tenistku.
Linda Nosková hraje bekhend v prvním kole Roland Garros.

Linda Nosková hraje bekhend v prvním kole Roland Garros. | foto: Profimedia.cz

Linda Nosková odehrává míček ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.
Linda Nosková odehrává míček ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.
Linda Nosková odehrává míček ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.
Linda Nosková je nadšená po výhře nad Coco Gauffovou v osmifinále turnaje v...
14 fotografií

V zápase napáchala 39 nevynucených chyb, z toho devět dvojchyb. Když za stavu 5:3 podávala na zisk druhé sady, podání netrefila hned třikrát. A v utkání byla tou horší na kurtu.

„Ani ty tréninky předtím jsem se na kurtu necítila. Šla jsem do toho, že to nebude, kdovíco. Od toho se to odvíjelo a kvalita zápasu nebyla z mé strany dobrá,“ uznala.

Ačkoliv se Nosková před Roland Garros dostala na antuce do čtvrtfinále v Madridu a osmifinále v Římě, v Paříži vypadla podruhé za sebou hned v prvním kole. „Dala jsem si na sebe tlak, že chci ještě něco v posledním turnaji na antuce uhrát. Ty předchozí se mi povedly, možná jsem chtěla až moc a nenašla se.“

Roland Garros ONLINE: Kopřiva zvládl pětisetové drama, hraje Siniaková

Se semifinalistkou pařížského grandslamu z roku 2021 Sakkariovou prohrála první set v koncovce. Ve druhé sadě nevyužila za stavu 5:2 tři setboly a nedopodávala sadu ani za stavu 5:3. V tiebreaku přišla o vedení 3:2, zkrácenou hru nakonec prohrála 3:7.

„Za stavu 5:3 jsem měla servis, ten jsem ale odehrála za tři minuty a byla jsem zpět na lavičce. Tam to byla asi největší škoda, že jsem si to víc nepohlídala. Možná to ale ani do toho stavu nemělo dojít. Měla jsem vyhrát první set a ten druhý mohl být lehčí,“ dumala Nosková.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vyhrála před pěti lety v Paříži turnaj juniorek, v dalších letech se jí ale na antuce ve francouzském hlavním městě nedařilo. Od té doby tam vyhrála jen dva ze sedmi zápasů. „Měla jsem tu pár špatných zápasů za sebou. Například s Beguovou (2024), nebo Potapovovou (2025). Řekla bych, že jsem je měla vyhrát, stejně jako dnes. Ty zápasy jsou spíše o mně.“

I proto i přes triumf v juniorské soutěži nepovažuje Roland Garros za oblíbený turnaj. „Ty výsledky nejsou bůhvíjak zářivé, je na nejnižší pozici z těch grandslamů. Na trávu se těším a betony jsou pro mě komfortnější,“ líčila.

Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu.

Náladu v Paříži si světová dvanáctka alespoň trochu pokusí spravit ve čtyřhře s Terezou Valentovou. „Nevím, jestli to deblem půjde, ale zkusíme to. Terka je tu také nějakou chvíli a čeká na debla. Ani jedné z nás se to tady úplně nepovedlo, tak to zkusíme alespoň v deblu opravit,“ připomněla prohru Valentové.

Poté se Nosková stejně jako ostatní tenistky přesune na travnatý povrch. Po nevydařeném Roland Garros se chce co nejlépe připravit na další grandslam – Wimbledon – a tak odehraje víc turnajů, než byla v posledních letech zvyklá. „Tuším, že začnu v Queens, pak asi pojedu Berlín, Bad Homburg a Wimbledon.“

Na něm loni došla z českých zástupců nejdál, zahrála si osmifinále.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Waltertová vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Waltertová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 2.62
  • -
  • 1.48
Mboková vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 26. 5. 2026:Mboková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
26. 5. 20:00
  • 1.29
  • -
  • 3.55
Bejlek vs. ŚwiatekováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Bejlek vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
27. 5. 12:00
  • 13.90
  • -
  • 1.02
Navone vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Navone vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
27. 5. 13:30
  • 2.08
  • -
  • 1.79
Nagal vs. KolářTenis - - 27. 5. 2026:Nagal vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
27. 5. 14:00
  • 1.97
  • -
  • 1.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají naději na lehčí čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

26. května 2026  18:49

Kladla jsem na sebe velký tlak, mrzelo Noskovou. Spraví si náladu čtyřhrou?

Linda Nosková hraje bekhend v prvním kole Roland Garros.

Tak moc chtěla postoupit do druhého kola grandslamového Roland Garros a kladla na sebe natolik velký tlak, až se na antukových kurtech v Paříži necítila dobře. Linda Nosková nakonec úvodní zápas...

26. května 2026  18:47

USA - Rakousko 4:1. Souboj kdo s koho zvládli Američané a postupují do play off

Aktualizujeme
Peter Schneider z Rakouska se snaží uspět proti americké přesile.

Hokejisté Spojených států na poslední chvíli proklouzli na světovém šampionátu do vyřazovacích bojů. Američané po rozpačitých výkonech porazili na závěr skupiny A Rakouskou 4:1 a pronikli místo nich...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  18:43

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

26. května 2026  18:43

Švédsko - Slovensko 4:2. Sousedé na šampionátu končí, neudrželi vedení

Aktualizujeme
Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

Hokejisté Slovenska svoje putování mistrovstvím světa zakončují už základní skupině. V posledním zápase základní fáze podlehli Švédsku 2:4, k postupu do čtvrtfinále jim přitom stačilo bodovat. Na...

26. května 2026  15:59,  aktualizováno  18:39

Roland Garros ONLINE: Kopřiva zvládl pětisetové drama, hraje Siniaková

Sledujeme online
Vít Kopřiva slaví výhru v prvním kole Roland Garros.

V rámci úterního programu Roland Garros čeká první kolo zbývajících pět českých tenistů. Vít Kopřiva přemohl Corentina Mouteta v pěti setech, Linda Nosková podlehla Marii Sakkariové 5:7 a 6:7, Linda...

26. května 2026  18:36

ONLINE: Ostrava - Táborsko 0:0, hosté byli blízko gólu, Baník podržel Jedlička

Sledujeme online
Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Dva kroky k záchraně, nebo dva kroky k postupu? Baráž ve fotbalové lize startuje, Baník Ostrava hostí Táborsko. Úvodní duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  18:16

Dokument o Nadalovi si vychutná v Paříži. Budu brečet, je přesvědčená Šwiateková

Iga Świąteková

Polská tenistka Iga Šwiateková se nikdy netajila velkým obdivem k Rafaelu Nadalovi. A teď se nemůže dočkat dokumentu, který o jejím tenisovém idolu uvede tento pátek Netflix. V souvislosti s ním už...

26. května 2026  17:55

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

26. května 2026  17:55

Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.

České fotbalistky mají před sebou poslední reprezentační sraz sezony, poslední dva zápasy v základní skupině kvalifikace o mistrovství světa 2027 v Brazílii. V pátek 5. června (od 17:30) se utkají v...

26. května 2026  17:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Vingegaardova nadvláda na Giru pokračuje, patří mu i čtvrtý horský dojezd

Jonas Vingegaard vítězí v 16. etapě Gira.

Čtvrté etapové vítězství, první v růžovém dresu, získal v úterý na Giru Jonas Vingegaard. Dánský cyklista z týmu Visma najel v závěrečném stoupání 16. dějství dosud největší náskok na své soupeře a...

26. května 2026,  aktualizováno  17:49

Konečky prstů vyrazil dělovku zblízka. Kinský je adeptem na zákrok sezony

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

Ten bravurní zásah pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League. Jeho autorovi může pomoci ke slávě. Český brankář Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezony. Fanoušci mohou na webu...

26. května 2026  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.