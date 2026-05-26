Kladla jsem na sebe velký tlak, mrzelo Noskovou. Spraví si náladu čtyřhrou?

V zápase napáchala 39 nevynucených chyb, z toho devět dvojchyb. Když za stavu 5:3 podávala na zisk druhé sady, podání netrefila hned třikrát. A v utkání byla tou horší na kurtu.
„Ani ty tréninky předtím jsem se na kurtu necítila. Šla jsem do toho, že to nebude, kdovíco. Od toho se to odvíjelo a kvalita zápasu nebyla z mé strany dobrá,“ uznala.
Ačkoliv se Nosková před Roland Garros dostala na antuce do čtvrtfinále v Madridu a osmifinále v Římě, v Paříži vypadla podruhé za sebou hned v prvním kole. „Dala jsem si na sebe tlak, že chci ještě něco v posledním turnaji na antuce uhrát. Ty předchozí se mi povedly, možná jsem chtěla až moc a nenašla se.“
Se semifinalistkou pařížského grandslamu z roku 2021 Sakkariovou prohrála první set v koncovce. Ve druhé sadě nevyužila za stavu 5:2 tři setboly a nedopodávala sadu ani za stavu 5:3. V tiebreaku přišla o vedení 3:2, zkrácenou hru nakonec prohrála 3:7.
„Za stavu 5:3 jsem měla servis, ten jsem ale odehrála za tři minuty a byla jsem zpět na lavičce. Tam to byla asi největší škoda, že jsem si to víc nepohlídala. Možná to ale ani do toho stavu nemělo dojít. Měla jsem vyhrát první set a ten druhý mohl být lehčí,“ dumala Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vyhrála před pěti lety v Paříži turnaj juniorek, v dalších letech se jí ale na antuce ve francouzském hlavním městě nedařilo. Od té doby tam vyhrála jen dva ze sedmi zápasů. „Měla jsem tu pár špatných zápasů za sebou. Například s Beguovou (2024), nebo Potapovovou (2025). Řekla bych, že jsem je měla vyhrát, stejně jako dnes. Ty zápasy jsou spíše o mně.“
I proto i přes triumf v juniorské soutěži nepovažuje Roland Garros za oblíbený turnaj. „Ty výsledky nejsou bůhvíjak zářivé, je na nejnižší pozici z těch grandslamů. Na trávu se těším a betony jsou pro mě komfortnější,“ líčila.
Náladu v Paříži si světová dvanáctka alespoň trochu pokusí spravit ve čtyřhře s Terezou Valentovou. „Nevím, jestli to deblem půjde, ale zkusíme to. Terka je tu také nějakou chvíli a čeká na debla. Ani jedné z nás se to tady úplně nepovedlo, tak to zkusíme alespoň v deblu opravit,“ připomněla prohru Valentové.
Poté se Nosková stejně jako ostatní tenistky přesune na travnatý povrch. Po nevydařeném Roland Garros se chce co nejlépe připravit na další grandslam – Wimbledon – a tak odehraje víc turnajů, než byla v posledních letech zvyklá. „Tuším, že začnu v Queens, pak asi pojedu Berlín, Bad Homburg a Wimbledon.“
Na něm loni došla z českých zástupců nejdál, zahrála si osmifinále.