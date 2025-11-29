Světová třináctka v půlce listopadu výrazně přispěla k záchraně českého týmu v elitní skupině BJK Cupu a na začátek prosince už si nalajnovala kondiční přípravu v Tatrách.
Na dovolenou jí proto nezbývalo moc času. Navzdory varování, že v Tanzánii vládnou po volbách nepokoje a že se střílí do protestujících, vydala se do Stone Townu na Zanzibaru.
„Bylo to velké odreagování od mého běžného života,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz a stanici CANAL+ Sport, která vysílá přenosy z WTA Tour. „Tamní podmínky se od těch našich výrazně liší, jsou mnohem skromnější. Zase jsem si uvědomila, jaké tady máme pohodlí a krásu.“
Jak vlastně vaše myšlenka na cestu do Afriky vznikla?
V srpnu jsem během turnaje v Monterrey v Mexiku na telefonu viděla video o dobrodruhovi, který takhle dobrovolničil na různých světadílech. Přišlo mi strašně, strašně krásné. Tak jsem si ho uložila a od té doby se mi tenhle nápad vracel.
Zvažovala jste i jiné varianty?
Říkala jsem si, že si buď vyberu zimu, nebo horko. Takže na jedné straně Švédsko, Norsko, Island... A na druhé surfování nebo právě Afrika. Z položek na mém seznamu přání nakonec vyhrála asi ta nejšílenější.
Postrčila vás touha pomáhat jiným?
Ano. Chtěla jsem vidět kulturu ve vzdálené zemi. Chtěla jsem si srovnat životní standardy v Tanzánii s těmi našimi. Miluju zvířata, ale ještě víc mě lákalo setkání s dětmi.
Udělaly na vás dojem?
Jasně! Trávila jsem s nimi hodně času. Ve škole a jejich přirozeném prostředí jsem byla denně od osmi do půl druhé. Už první den si mě asi sedm holčiček tak trošku adoptovalo. Jakmile jsem se objevila, hned mě odchytly. Nechtěly se ode mne odtrhnout, ačkoliv jim už začínala hodina. Oblíbily si mě, i když jsem o deset až patnáct let starší, mám jinou barvu kůže a pocházím z jiného kontinentu. I když v té chudobě nevedou snadný život, přinesly mi na rozloučenou dárky i nějaké dobrůtky. Ukázaly lásku, kterou v sobě mají.
Jakou jste přesně dostala roli?
V angličtině se to nazývá „child care“. Péče o děti. Ale pomáhala jsem taky jako učitelka, protože ve škole jim chybí lidi. Vyzkoušela jsem si několik různých tříd. Jednou jsme probírali abecedu, jindy jsme poznávali zvířata, učili se angličtinu. Na globusu jsem jim ukazovala, kde leží Česká republika.
Musela se jim zdát tuze malinká, že?
No jo. Ani ji nemohli najít. Neznali ji. Tak jsem jim pak radši říkala, že jsem z Evropy. Velkým úspěchem bylo, že jsem si zapamatovala asi deset jmen svých žáků.
Kde přesně jste se ocitla?
Na jednom z ostrovů, tak pět minut od města Stone Town. Není to úplně turistická oblast, takže jsem viděla skutečnou bídu. Ta škola je asi jenom pět let stará, ale stejně se nedala srovnat s tím, na co jsme zvyklí u nás.
Na Zanzibar vás pozvali? Pomohl nějaký zprostředkovatel? Dopravili vás na místo?
Ne, všechno jsem si zařizovala na vlastní triko. Oni vlastně vůbec netušili, kdo jsem, což bylo krásné. Řekla jsem jim, že hraju tenis, a nikdo nevěděl, co tenis je. Moc se mi líbilo, že jsem najednou byla prostě jenom Linda. Co u nás někdo považuje za obrovský úspěch, o tom tam nikdo ani nepřemýšlí.
Dobře a jak jste se dozvěděla právě o škole nedaleko Stone Townu?
Díky příběhu jednoho Afričana ze Zanzibaru, který ji založil. Jeho rodiče na vzdělání neměli peníze, takže vyrůstal na ulici. Nějaký dobrodinec mu pomohl, poradil a podpořil ho finančně, aby mohl studovat. Jako dospělý pak začal tuhle službu oplácet dalším dětem.
Ještě mi, prosím, povězte, zda jste se nebála. V zemi se po volbách rozpoutaly nepokoje. Bývalý hokejista Patrik Eliáš s rodinou odtud hodně komplikovaně utíkal před nebezpečím.
Pan Krupa, můj trenér, mi před odletem poslal nějaký článek, co se zrovna v Tanzánii děje. Pak mi ještě poslal další texty o nemocech a zdravotní péči, asi aby mě trošku vyděsil. Tak jsem mu poděkovala. (směje se)
Vážně jste necítila strach?
Po příletu jsem se nesetkala s nějakými hrozbami. Všechno se uklidnilo. Po volbách zůstaly už jenom plakáty kandidátů. Samozřejmě jsem cítila pohledy místních, když jsem v muslimské zemi se svou barvou pleti vyšla na ulici s odhalenými koleny nebo rameny. Ale to mě nepřekvapilo.
Zatímco se většina tenisových profesionálek slunila a fotila na Maledivách, vy jste zvolila úplně jinou variantu. Z čeho pramení vaše odlišné zájmy?
Tak já bych nikomu nezazlívala ani jednu, ani druhou možnost. Každý sportovec odpočívá úplně jinak. Chápu, že někdo chce jenom vypnout. Já jsem se na Maledivách loni taky byla na chvíli podívat. Je tam krásně, nemusela jsem dělat vůbec nic. Jenže po pěti dnech mě to nebavilo a nudila jsem se. Mě úplně nebaví zůstávat dlouho na jednom místě. Vzhledem k nedostatku času jsem hledala hlavně psychický relax. Za ten týden v Tanzánii jsem si na tenis mockrát nevzpomněla, což je fajn.
Jaká další specialitka se na vašem seznamu přání vyskytuje?
Je jich hodně. Přemýšlím, že příští rok poletím někam do zimy, nebo do ještě větší zimy.
Na Aljašku, na Antarktidu?
Láká mě Antarktida nebo ten Island, o kterém jsem se zmínila. Mohla bych se vydat někam za polární září, za medvědy a tak.
Aha, tak to bude mít kouč Tomáš Krupa radost...
(směje se) Vždycky ho nechám na trochu na pochybách, ať vůbec neví, co na konci roku podniknu.