Nosková začínala s tenisem Na Dolině a teď triumfovala v Paříži

Linda se už druhým rokem připravuje v Přerově pod vedením trenéra Tomáše Krupy. Do Trojanovic se však stále ráda vrací.

„Před Paříží tady byla. Vážila sem cestu z Přerova, abych jí vypletl rakety, asi je pověrčivá...“ řekl Petr Lehnert, který v roce 2010 trojanovický klub založil, aby dal dětem z místní školy další možnost sportování. Kromě nich však Na Dolinu přišly i tenisové naděje odjinud.

Třeba právě Nosková, jež pochází z Bystřičky. A také Vojtěch Petr, vítěz turnaje mistrů do 14 let v Londýně a evropský šampion čtrnáctiletých z roku 2019, který je stále členem klubu. „Pořád jsme vesnický klub, ale s tím, že to mladí někam dotáhnou, jsme tady vše zakládali,“ prohlásil Petr Lehnert.

Čím si vysvětluje, že objevili rovnou dva mimořádné talenty? „Asi je tady dobrý vzduch, nebo dobrá voda... Nevím,“ odpověděl Lehnert. „Ale asi to tak mělo být. Dělali jsme klub pro místní děti a ti dva se přidali.“

Petr Lehnert je přesvědčený, že Linda Nosková má předpoklady dostat se daleko i mezi ženami. „Nejen že má talent, ale hlavně má obětavé rodiče. Měla štěstí na lidi kolem sebe,“ podotkl.



Nosková už ve třinácti letech nastoupila na mistrovství republiky žen v Ostravě, byť vypadla hned v prvním kole.

To ještě jednou měsíčně jezdila do Švýcarska za trenérkou Melanií Molitorovou, což je maminka někdejší světové jedničky Martiny Hingisové. „Jezdíme tam na takovou technickou údržbu. Melanie dává Lindě do pořádku techniku,“ říkala tehdy Lindina máma Ivana Nosková.

A vyplatilo se.

Před Noskovou juniorku na pařížské antuce z Češek vyhrála Hana Mandlíková. Leč to už je 43 let.

„Je mi ctí, že jsem po tak dlouhé době první Češka. Slzy se mi draly do očí, což se mi často nestává. Byl to velice dojemný moment,“ řekla Nosková na online tiskové konferenci.