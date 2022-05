Skvělá příležitost se ukázat, těší Noskovou, na Roland Garros byla nejmladší

Minulý týden a o dva grandslamy později se Nosková dočkala svého debutu na největších tenisových turnajích. Hádejte, na koho v prvním kole Roland Garros narazila.

„Začátek byl hodně nervózní. První dva gamy… uff. Rozklepaly se mi ze všeho ruce. Byl to můj první zápas na grandslamu. Ale pak už jsem se rozehrála. Došlo mi, že když s ní budu hrát delší výměny, že jsem na tom lépe než ona. Nebo minimálně stejně,“ říkala sedmnáctiletá Nosková.

S o dva roky starší Raducanuovou sehrála dvě hodiny čtyřicet minut dlouhý mač, v němž nakonec po zisku první sady prohrála 7:6, 5:7, 1:6. „Vůbec jsem nevnímala, že na druhé straně sítě stojí právě ona. Díky tomu, že jsem vyhrála první set, jsem si uvědomila, že s ní můžu hrát a vyhrát. Myslím si, že by to bylo stejné, i kdybychom si nebyly věkem blízké.“

I druhá sada měla k tiebreaku blízko. Nosková za stavu 5:6 odvrátila tři setboly sokyně, na ten čtvrtý už ale zareagovat nedokázala. Rozhodující set jasně opanovala Britka poměrem 1:6. „Neřekla bych, že mi došly síly. Gamy byly vyrovnané.

Hodně se tahaly, takže ani za stavu 1:4 nebylo rozhodnuto. Na konci mě ale přehrála, i kvůli tomu, že jsem dělala více chyb,“ ohlížela se Nosková.

Její první start na grandslamu byl ale odvážný a diváky bavil. „Rozhodně jsem se snažila diktovat hru, aby to šlo podle toho, jak chci já,“ pravila sebevědomě i přesto, že obě soupeřky ve světovém žebříčku WTA dělí více než 170 příček. Jako by tento přístup demonstroval cestu, kterou za rok Přerovanka ušla.

Loni juniorky a ITF. Letos grandslam

Vždyť loni zápolila na juniorských soutěžích, objížděla ITF turnaje a až do pařížského superturnaje nenakoukla do žádného podniku okruhu WTA. A byť měla v kvalifikaci Roland Garros zápolit díky divoké kartě, již získala po výhře loňské juniorky antukového grandslamu, nakonec by jí to vyšlo i z hlediska umístění v žebříčku.

Kvalifikací proletěla se ztrátou jediného setu. „A to si myslím, že jsem druhý zápas měla ukončit už ve druhé sadě,“ upozorní.

Nosková se tak stala nejmladší hráčkou od roku 2009, která se na Roland Garros kvalifikovala. „Určitě to pro mě byla skvělá příležitost se ukázat. Jsem ráda, že jsem prošla kvalifikací. Ale nečekala jsem to. Tři kola mě upřímně děsila. Ale zvládla jsem to dobře i po fyzické stránce,“ vyprávěla.

„Nevěděla jsem, co čekat od výkonnosti soupeřek. Extrémně lehké to nebylo, ale byla jsem nakonec příjemně překvapená, jak se mi dařilo. I přesto, že jsem na první zápas musela čekat. Ten byl z těch tří nakonec nejtěžší,“ podotkla Nosková. A kromě prvních dvou gamů se jí ani z divácké kulisy kolena nerozklepala.

Linda Nosková se snaží odehrát balonek během zápasu prvního kola Ronald Garros.

„I v kvalifikaci bylo hodně fanoušků. Chodili i na tréninky před zápasem. No a v hlavním zápase to bylo skvělé. Hrála jsem na třetím centrkurtu. Myslím, že jsem do toho skočila dobře,“ líčila nové zážitky.

Po nich se vrátila znovu do Přerova. „Když jsem v Česku, vždy trénuji tady. Mám tu domov a skvělé zázemí,“ považuje si a vyhlíží další program: „Teď letím na Makarska Open. Kdybych vypadla dřív, asi zamířím do Polska.“ Chorvatský turnaj okruhu WTA 125 s dotací 115 000 dolarů startuje zítra.

A ptáte se, kdy se talentovaná tenistka znovu objeví na grandslamu? „Trávu (Wimbledon) asi vynechám, ale do Ameriky na US Open bych chtěla,“ usměje se.

Zda se přání vyplní, ukážou následující měsíce. Z Přerova to už však do světového tenisu Nosková dotáhla.