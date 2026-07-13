„Vždycky říkám, že jsem tady úplně neměla být. Můj život nikdy nebyl stavěný tak, že je jisté, že jednou tuhle trofej získám,“ líčí mladá slečna jen pár desítek minut poté, co v sobotním wimbledonském finále, největší zkoušce svého sportu, udolala krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3.
„Celá moje cesta až sem byla, řekněme, trošku jiná než ostatní...“ vyprávěla soustředěným tónem.
Je to až hollywoodská story.
Pěstovala si vřelý vztah k přírodě, zvířatům. A až postupně ji máchání raketou pohltilo natolik, že se v něm rozhodla dál rozvíjet.