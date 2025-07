Zakletá Praha. Čistá katastrofa, neukázala jsem ani polovinu, co umím, říkala Nosková

Coby nasazená jednička měla dvacetiletá tenistka jasný cíl – konečně v pražské Stromovce triumfovat. Do finále prošla v pohodě, byť s úrovní svého tenisu nebyla spokojená, a také závěrečný duel začala skvěle.

V první sadě o sedm let starší krajanku smetla, jenže pak se začala trápit. Ve zbytku zápasu si dokonce udržela pouhé dva servisy z osmi a sbírala jednu minelu za druhou.

A chybou celé finále i ukončila, při druhém mečbolu Bouzkové zahrála příliš dlouhý bekhend.

S krajankou, která radostí padla na zem, se objala a pogratulovala jí, a když usedla na lavičku, přehodila si přes hlavu ručník.

„Byla to čistá katastrofa,“ říkala v slzách v rozhovoru na kurtu.

Když o chvíli později dorazila mezi novináře, příčinu promarněného vedení popisovala následovně: „Maruška změnila tempo, takže se trochu víc hrálo. A mně tím vyhodila z rytmu.“

Tímto vývojem jí střetnutí připomnělo rovněž pražské utkání s Bouzkovou v roce 2022, kdy na ni v semifinále nestačila poměrem 6:7 a 3:6. Ale to jí bylo teprve sedmnáct let a ještě ani nefigurovala v první světové stovce.

„Z tohohle zápasu jsem si mohla vzít trošku víc,“ přemítala. „Dobře jsem věděla, jak Maruška hraje. Ale musím to brát taky tak, že jsem dokázala dojít do finále, i když jsem neukázala ani polovinu, co umím. Musím se zase naladit pozitivně na další turnaje.“

A ten nejbližší ji čeká už za pár dní.

Hned v neděli – stejně jako Bouzková – zamíří z Prahy do Montrealu, kde zkraje týdne vstoupí do podniku WTA 1000.

„Není čas ztrácet čas, tyhle přelety jsou dost hektické. Tolikrát jsem z konce turnaje na začátek dalšího nejela, ani v Kanadě jsem ještě nikdy nehrála, takže to bude zase něco nového.“

A Nosková doufá, že v zámoří si náladu vylepší.