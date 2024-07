Prohra mě mrzí, ale těším se do Paříže. Noskovou čeká duel s kamarádkou

„Olympiáda není každý den, takže je škoda, že tam přijedu den před mým začátkem. Turnaje jsou hodně narvané na sebe a člověk si je ani neužije,“ mrzí Noskovou, která by si v Paříži po odhlášení Markéty Vondroušové měla zahrát i debl po boku Karolíny Muchové.

Singl rozehraje duelem proti Číňance Wang Si-jü. „Přišla mi zpráva do whatsappové skupiny, jinak bych asi ještě nevěděla, že s ní hraju,“ líčila pár minut po zápase v Praze. „Je to moje dobrá kamarádka, hrály jsme spolu hodněkrát debly. Uvidíme, jak to půjde.“

Máte nějaká očekávání?

Jedu si olympiádu hlavně užít a moc se nestresovat. Je to turnaj, který pro nás tenisty není úplně normální a který už se nikdy nemusí opakovat. Myslím, že každý by to měl brát s velkým respektem a úctou. Ale těším se i na ostatní české sportovce, český dům bude určitě nadupaný, takže se tam možná ztratím.

Jste díky turnaji v Praze na antuce jistější?

Pro mě je každý antukový turnaj úplný začátek. Uvidíme, jak mi to sedne. Ale těším se na lepší kvalitu kurtů, to určitě. Jsou jako deska. Je hned poznat, že se jen tak rychle člověk nepropadne. Kurty vydrží celý zápas a tím jsou i rychlejší.

Jaké byly tady?

V polovině druhého setu to začalo být víceméně nezvladatelné. Zbytek zápasu už bylo takové trápení. Člověk se nedokáže ani pořádně odpíchnout, protože se zadrhne deset centimetrů do kurtu.

Linda Nosková se natahuje pro míček na turnaji v Praze.

Hodí se, že jste odehrála poslední utkání před olympiádou s hráčkou první padesátky?

Je fajn, že byl tenhle zápas trochu těžší a delší než ty předešlé, přece jenom jsem v poslední době neměla tolik zápasových hodin strávených na antuce. Tak jsem ráda, že se kvalita trochu zvýšila.

Stihla jste se rozehrát?

Ano. Přesně tak, jak jsem chtěla. Samozřejmě mě mrzí, že to dneska nevyšlo a že si tady nezahraju o titul, ale to je život. Někdy se daří, někdy ne. Bolí to o trochu méně než loňský rok.

Odvrátila jste šest mečbolů a zápas se rozhodoval až v tiebreaku.

Když se člověk uvolní a neřeší to tolik jako předtím, je to pak jednodušší. Měla jsem víceméně štěstí. Třetí set jsem mohla klidně prohrát 3:6.

Ve zkrácené hře jste musela za stavu 1:1 opakovat podání, co se stalo?

Paní lajnová rozhodčí zahlásila aut při mém prvním servise. Přitom to plesklo lajnu, že to bylo slyšet až na kurtu číslo čtrnáct. Špatné rozhodnutí a pak už to šlo z kopce. Kdybych vedla 2:1, tiebreak mohl dopadnout úplně jinak.

V čem soupeřka vynikala?

Šla jsem do toho s tím, že bude všechno bušit, tak hraje nejlépe. Antuka jí sedí víc než mně, hrála dobře. Já si moc nepomáhala, od začátku jsem se na kurtu necítila nejlépe, zaspala jsem. Teď se musím nastartovat do Paříže.