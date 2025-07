Nosková v derby vykouzlila unikátní úder. Ale spokojená opět nebyla: Trápím se

Po více než dvouhodinové bitvě pospíchala na tréninkový kurt, aby si zlepšila dojem z utrápené výhry.

„Ještě jsem trénovala, to mluví za vše,“ odpověděla na otázku, jak utkání hodnotí. „Myslím, že jsme se obě na kurtu úplně nenašly. A čím hůř jsme se cítily, tím víc to bylo vidět a hrály jsme o to míň výměn.“

Nosková, světová tenistka číslo 23., v prvním setu Siniakovou smetla, ale ve druhém brzy nabrala manko 1:4. Ve třetím dějství od začátku vedla, nicméně k vítězství potřebovala až třetí brejk.

Stanislav Kučera @StanleyKucera Lindě Noskové se ve čtvrtfinále Prague Open proti Kateřině Siniakové povedla tato skvělá "vracečka". https://t.co/3ja4QEwDxo oblíbit odpovědět

A při rozhovoru s novináři zopakovala, že se zatím s pražskými podmínkami nesžila. „Navíc je to můj první start na betonu, předtím jsem hrála na trávě. Někdy to tak je, že se člověk celý turnaj necítí, ale o to jsou výhry důležitější.“

Dostat se do lepší pohody se ji snaží i zkušený kouč Tomáš Krupa, kterému také neuniká, že se dvacetiletá česká naděje souží.

„Trenér vidí, že se trápím, já vidím, že se trápím… Ale někdy je mnohem důležitější vyhrát takhle,“ opakuje Nosková.

Pozitivum viděla alespoň v tom, že duel se Siniakovou stihla dokončit ještě předtím, než se nad dvorcem v pražské Stromovce zatáhly mraky a spustil se déšť.

„Vyšlo to tak o pět deset minutek. Bylo by otravné, kdybychom tu musely na konci třetího setu čekat,“ podotkla turnajová jednička.

Mezi nejlepší čtyřku domácího podniku kategorie WTA postoupila počtvrté v řadě, ale upozorňuje, že cíle má jiné: „Pořád vyhlížím titul, takže kolik mám semifinále, je jedno.“

K vytouženému cíli jí nyní chybějí už jen dvě překážky. První si bude chtít odškrtnout v pátek, kdy změří síly buď s krajankou Sárou Bejlek, nebo Číňankou Wang Sin-jü.

„Na dnešek bude asi nejlepší zapomenout,“ plánuje. „V osmifinále jsem se cítila asi nejlíp, takže to zítra budu chtít zopakovat.“