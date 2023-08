Střet se světovou jedničkou? Zážitek, ne trapas, cení si Nosková. V Praze řádila

„Začátek byl kostrbatější, ani jedna jsme se do toho nemohly dostat. Pak jsem se ale rozehrála a moc nekazila. Stačilo mi balon párkrát jednoduše hodit do kurtu a být agresivnější, myslím, že soupeřka nebyla moc ve své kůži,“ líčila 71. tenistka světa po vítězství nad sokyní číslo 178.

Co se vám vybaví z loňského Prague Open, kde jste postoupila mezi nejlepší čtyřku?

Hrála jsem své první větší semifinále, jela jsem na velké vlně. Teď jsem víc při zemi, za ten rok jsem se posunula, takže letos bych postupem do semifinále potvrdila žebříček.

Jste jiná Linda Nosková než před rokem?

Jo, hodně.

V čem konkrétně?

Hlavně jsem tenisově vyspělejší, jinak nevím, v čem bych udělala tak obrovský pokrok. Spíše jsem od všeho zlepšila malá procenta, která pak udělají velký výsledek.

Jste ráda, že se po trávě zase hraje na tvrdém povrchu?

Ano, těšila jsem se na něj. Teď budu mít šňůru několika turnajů až do US Open, potom asi poletím do Asie. A všechny akce budou na betonu.

Linda Nosková.v duelu s Elvinou Kalievovou.

Na něm se vám dařilo už minulý týden ve Varšavě, kde jste postoupila do čtvrtfinále a vypadla s pozdější vítězkou turnaje a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Co jste si z porážky 1:6 a 4:6 odnesla?

V prvním setu jsem si říkala, že odejdu brzo domů, potom jsem se nějak rozehrála a držela lepší tempo. Samozřejmě to pro mě byl i tenisový zážitek, se světovou jedničkou nemůžu hrát každý týden.

V čem je Šwiateková nejlepší na světě?

Bylo dost těžké jí zabít míček, je dost rychlá a dokáže skvěle využít rychlost od soupeřek. Čím rychleji jsem hrála, ona přidala taky, dokázala se přizpůsobit mé hře. Jsem jen ráda, že jsem nějak dokázala vyhrát těch pár gamů, že to nebyl úplný trapas.

Hrály jste až v sobotu, jak jste se pak přesouvala do Prahy?

Cesta byla náročná, ale aspoň jsem před prvním zdejším zápasem měla dva dny volno. Centrkurt tady v Praze je pomalejší, jelikož je nově natřený, ale čím víc se na něm odehraje zápasů, tím bude rychlejší.

Ve druhém kole můžete narazit na Barboru Strýcovou.

Uvidíme, jak bude ve středu hrát, nemůžu nic slíbit nebo předpokládat.