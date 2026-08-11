Prémie z Toronta na nákup dronů. Čin ukrajinské tenistky podpořila i Nosková

Úřadující česká wimbledonská šampionka, která v Torontu rovněž vypadla hned po svém prvním zápase, se ani nemusela sáhodlouze rozepisovat.
Místo slov jen na sociálních sítích sdílela příspěvek, který informoval o činu Olijnikovové, a pod něj připojila dvě srdíčka. Jedno žluté. A druhé modré.
Podporu ukrajinské tenistce vyjádřil i legendární hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek. „Vynikající práce. A mnohokrát děkuji! Pomáháte také naší zemi a všem v Evropě proti ruskému teroru,“ uvedl na síti X.
Olijnikovová patří mezi hlasité kritiky ruské agrese. Dříve líčila, že její otec i partner slouží v ukrajinské armádě, a proto se cítí povinna bojovat proti Rusku všemi dostupnými prostředky.
Sama žije a trénuje v napadené zemi. „Je velmi smutné, že válka trvá už tak dlouho. Myslím, že lidé po tolika letech ztrácejí pozornost,“ popisovala v lednu během Australian Open. „Ve svém bytě nemám elektřinu, vodu ani topení. Takhle to u nás vypadá.“
Na tiskovou konferenci na australském grandslamu přišla v tričku s nápisem: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“
Tradičně taky kritizuje ruské a běloruské soupeřky a nebojí se ohradit ani proti svým krajankám.
Nedávno se například pozastavila nad tím, proč její kolegyně Julija Starodubcevová a Nadija Kičenoková přijaly pozvání na svatbu Darji Kasatkinové, do roku 2025 ruské reprezentantky, která nyní hraje za Austrálii. Na veselce totiž byla i ruská hvězda Mirra Andrejevová.
„Dívky, soudě podle vašeho veselého tance vidím, že máte spoustu energie. Proč ji nevyužít k dokončení sbírky na vozidlo pro ukrajinské mariňáky?“ napsala pětadvacetiletá Olijnikovová. „S vaším publikem a zdroji by se to dalo udělat velmi rychle. Zbývá vybrat už jen 5 000 dolarů.“
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Ona nyní darovala mnohem víc. V přepočtu zhruba 387 tisíc korun za turnaj v Torontu poslala ukrajinským vojenským jednotkám provozujícím bezpilotní letecké a pozemní robotické systémy.
„Vytrvalá podpora ukrajinské armády je mou povinností, mým základem a humanitárním posláním,“ citoval ji server sport.ua. „Proto jsem se rozhodla věnovat 100 procent peněz, které jsem na turnaji v Torontu získala, na pomoc ukrajinským ozbrojeným silám.“