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Prémie z Toronta na nákup dronů. Čin ukrajinské tenistky podpořila i Nosková

Autor:
  17:37
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open | foto: Reuters

Tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open.
Tenistka Oleksandra Olijnikovová se natahuje za míčkem na Australian Open.
Tenistka Oleksandra Olijnikovová.
Oleksandra Olijnikovová na Australian Open
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Na tenisovém turnaji v Torontu v prvním kole podlehla Karolíně Plíškové, i tak si odnesla finanční prémii přes 18 tisíc amerických dolarů. Ukrajinka Oleksandra Olijnikovová se však rychle rozhodla, že si ji nenechá. Peníze přeposlala armádě své země, která čelí krvavé ruské agresi, na nákup bojových dronů, za což ji pochválila i Linda Nosková.

Úřadující česká wimbledonská šampionka, která v Torontu rovněž vypadla hned po svém prvním zápase, se ani nemusela sáhodlouze rozepisovat.

Místo slov jen na sociálních sítích sdílela příspěvek, který informoval o činu Olijnikovové, a pod něj připojila dvě srdíčka. Jedno žluté. A druhé modré.

Podporu ukrajinské tenistce vyjádřil i legendární hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek. „Vynikající práce. A mnohokrát děkuji! Pomáháte také naší zemi a všem v Evropě proti ruskému teroru,“ uvedl na síti X.

Olijnikovová patří mezi hlasité kritiky ruské agrese. Dříve líčila, že její otec i partner slouží v ukrajinské armádě, a proto se cítí povinna bojovat proti Rusku všemi dostupnými prostředky.

Sama žije a trénuje v napadené zemi. „Je velmi smutné, že válka trvá už tak dlouho. Myslím, že lidé po tolika letech ztrácejí pozornost,“ popisovala v lednu během Australian Open. „Ve svém bytě nemám elektřinu, vodu ani topení. Takhle to u nás vypadá.“

Na tiskovou konferenci na australském grandslamu přišla v tričku s nápisem: „Potřebuji vaši pomoc s ochranou ukrajinských dětí a žen, ale tady o tom nemůžu mluvit.“

Tenistka Oleksandra Olijnikovová.

Tradičně taky kritizuje ruské a běloruské soupeřky a nebojí se ohradit ani proti svým krajankám.

Nedávno se například pozastavila nad tím, proč její kolegyně Julija Starodubcevová a Nadija Kičenoková přijaly pozvání na svatbu Darji Kasatkinové, do roku 2025 ruské reprezentantky, která nyní hraje za Austrálii. Na veselce totiž byla i ruská hvězda Mirra Andrejevová.

„Dívky, soudě podle vašeho veselého tance vidím, že máte spoustu energie. Proč ji nevyužít k dokončení sbírky na vozidlo pro ukrajinské mariňáky?“ napsala pětadvacetiletá Olijnikovová. „S vaším publikem a zdroji by se to dalo udělat velmi rychle. Zbývá vybrat už jen 5 000 dolarů.“

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Ona nyní darovala mnohem víc. V přepočtu zhruba 387 tisíc korun za turnaj v Torontu poslala ukrajinským vojenským jednotkám provozujícím bezpilotní letecké a pozemní robotické systémy.

„Vytrvalá podpora ukrajinské armády je mou povinností, mým základem a humanitárním posláním,“ citoval ji server sport.ua. „Proto jsem se rozhodla věnovat 100 procent peněz, které jsem na turnaji v Torontu získala, na pomoc ukrajinským ozbrojeným silám.“

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