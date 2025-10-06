Když to padá, stíhá málokdo. Zarputilá flegmatička Nosková je konečně v laufu

Linda Nosková na turnaji v Pekingu

Markéta Plšková
Stanislav Kučera
,
  12:00
Jak správně podotýká bývalá tenistka Lucie Hradecká: „Lindě je teprve dvacet let, je v top dvacítce žebříčku a dostala se na pozici české jedničky, takže nějaký titul na okruhu ještě určitě získá.“ Linda Nosková sice nedělní finále prestižního turnaje v Pekingu nevyhrála, nejen její čerstvý posun na 17. příčku světového hodnocení však napovídá, že má před sebou nadějné roky.

V tak mladém věku není na kurtech žádnou novickou, největší podniky objíždí pravidelně a v zápasech jí často pomáhá flegmatická, ale zároveň zarputilá povaha.

A zdá se, že konečně naplno rozbalila svůj obří talent, o kterém se ví už několik let, ale zatím ji brzdila nevyrovnanost výkonů.

V nedělním finále proti Amandě Anisimovové sice ztratila první set nelichotivým poměrem 0:6, ale nepodlehla panice a ve druhém dějství se prostě rozjela.

„Nevzdala to. A tím, jak druhý set začala agresivně, Američance ukázala: Jsem tady, mě jen tak nesmázneš. Výborně servíruje a také si neskutečně dokáže poradit s rychlostí soupeřky,“ žasla coby komentátorka CANAL+ Sport Hradecká.

Jen ještě potřebuje zapracovat na odstranění překvapivých výpadků, letos má navzdory skvělému žebříčkovému umístění nepříliš oslnivou zápasovou bilanci 34:23.

