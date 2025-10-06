V tak mladém věku není na kurtech žádnou novickou, největší podniky objíždí pravidelně a v zápasech jí často pomáhá flegmatická, ale zároveň zarputilá povaha.
A zdá se, že konečně naplno rozbalila svůj obří talent, o kterém se ví už několik let, ale zatím ji brzdila nevyrovnanost výkonů.
V nedělním finále proti Amandě Anisimovové sice ztratila první set nelichotivým poměrem 0:6, ale nepodlehla panice a ve druhém dějství se prostě rozjela.
„Nevzdala to. A tím, jak druhý set začala agresivně, Američance ukázala: Jsem tady, mě jen tak nesmázneš. Výborně servíruje a také si neskutečně dokáže poradit s rychlostí soupeřky,“ žasla coby komentátorka CANAL+ Sport Hradecká.
Jen ještě potřebuje zapracovat na odstranění překvapivých výpadků, letos má navzdory skvělému žebříčkovému umístění nepříliš oslnivou zápasovou bilanci 34:23.