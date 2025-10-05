Co se to právě stalo? nechápala Nosková. Po 35 letech píše českou historii

Tři odvrácené mečboly a postup do největšího finále v kariéře vyhodily z rovnováhy i takovou flegmatičku, jakou je Linda Nosková. Poté, co si zařídila vstupenku do boje o titul z prestižního tenisového turnaje v Pekingu, klesla na kolena a rozzářenou i trochu překvapenou tvář schovala do dlaní. V neděli se o trofej střetne s Amandou Anisimovovou, které má co oplácet.
Dvacetiletá Češka a o čtyři roky starší Američanka se naposledy utkaly bez jednoho dne přesně před třemi měsíci. Tehdy v osmifinále Wimbledonu po velké bitvě slavila Anisimovová, jež Noskovou přetlačila 6:2, 5:7 a 6:4.

Na travnatém grandslamu poté došla až do finále a stejně dopadla i na US Open. V žebříčku jí díky tomu patří skvělá čtvrtá pozice, tudíž bude v neděli od 13:00 SELČ jasnou favoritkou.

Nosková proti světové sedmičce přežila tři mečboly a zahraje si největší finále kariéry

Že by prohrála třetí velké finále v řadě?

To si připouštět nechce.

V semifinále navíc deklasovala obhájkyni titulu Coco Gauffovou 6:1 a 6:2.

„Povedl se mi velmi dobrý výkon a na finále se moc těším,“ předeslala.

S Noskovou mají zatím bilanci 1:1, před letošním Wimbledonem se radovala Češka, a to v březnu 2023 v Indian Wells.

Linda Nosková se hecuje v semifinále turnaje v Pekingu.

Třetí zápas bude mít mnohem prestižnější kulisy, na vítězku čeká tisíc bodů do rankingu a odměna v přepočtu přes 23 milionů korun.

Přerovská tenistka se do finále dostala po dramatické přetahované se světovou sedmičkou Jessicou Pegulaovou, kterou po třech odvrácených mečbolech přemohla 6:3, 1:6 a 7:6.

Senzační otočku oslavila i výmluvným nápisem na kameru, kam své pocity bezprostředně po utkání zaznamenala vzkazem: „Finále? Co se to právě stalo?“

V tiebreaku třetí sady jí Američanka pomohla obří minelou při nalitém míči, nicméně obě soupeřky se v průběhu dvouapůlhodinového boje proháněly hlavně v atraktivních výměnách. Obě měly více vítězných úderů než nevynucených chyb.

„Jsem moc ráda, že jsem vyhrála, fyzicky i mentálně to byl pořádně těžký zápas,“ hodnotila Češka v rozhovoru na kurtu. „Tyhle dva týdny jsou báječné, mám z nich neskutečné zážitky. Je tady skvělý kurt a fantastické publikum.“

Po své páté výhře nad soupeřkou z top 10 v sezoně postoupila do pátého finále v kariéře a druhého letos, trofej má zatím jedinou.

Linda Nosková slaví postup do finále turnaje v Pekingu.
Linda Nosková (vpravo) přijímá gratulaci od Jessiky Pegulaové po vzájemném...

Na podniku WTA 1000 si o pohár zahraje poprvé a ve věku 20 let a 311 dnů se stala nejmladší českou finalistkou na turnaji této kategorie – i dřívější Tier I – od roku 1990.

Ale hlavně: v pořadí si zajistila posun z 27. místa na 17. A pokud porazí i Anisimovovou, už tak životní turnaj ještě vyšperkuje skokem dokonce na 13. pozici.

Vstoupit do diskuse
