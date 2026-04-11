Zdolala Bencicovou, pocuchala si nervy. Nosková: V divokých situacích se vyžívám

S Bencicovou předtím hrála jen jednou, v říjnovém finále turnaje v Tokiu se radovala Švýcarka. Ta zároveň mohla přidat třetí bod pro svůj tým, čímž by týmové střetnutí v Bielu ukončila.
Jenže jako by Noskové přišlo vhod, že poměrně nečekaně nenastoupila do čtyřhry. Na rozdíl od Bencicové. „Utkání to ale bylo neskutečně těžké,“ připouští jedenadvacetiletá česká jednička, která se při první příležitosti vydala fandit Marii Bouzkové do závěrečné – rozhodující – dvouhry.
Jak jste prožívala závěr třetího setu, v němž jste čelila třem mečbolům soupeřky?
Mně se ten tiebreak zdál nekonečný, bylo to nahoru a dolů, ale já si někdy říkám, že se právě v takových situacích vyžívám. A to na jednu i druhou stranu. Teď jsem každopádně mrtvá emočně i fyzicky, ale taky strašně ráda.
|
Na vypjaté koncovky jste tedy expertka?
No, loni se mi spíš stávalo, že jsem vyhrávala, měla jsem třeba i mečbol nebo setbol, ale pak se utkání otočilo na druhou stranu. Je to o konkrétních momentech. Někdy se to prostě nesejde dobře. Ale v tomhle zápase jsem měla i hodně dalších možností, které jsem nevyužila. Ani to nemuselo zajít tak daleko, kdybych využila pár míčů. O to víc je ale asi tohle vítězství cenné, protože to nebylo tak lehké.
Měla jste v hlavě, že když prohrajete, prohraje i tým a bude po nadějích?
To se dá i nedá. Samozřejmě jsem věděla, že musím vyhrát, abychom ještě měly šanci. Nejvíc jsem si to opakovala před třetím setem.
Bencicová nastoupila kromě dvou singlů i do čtyřhry. Cítila jste, že začíná být unavená?
Bohužel ne. (směje se) Já jsem doufala, že ta její únava někdy vyplave na povrch, ale musím říct, že nebyla vidět na začátku, uprostřed ani na konci. Myslela jsem, že by mohla třeba chtít výměny zkracovat a z té únavy dělat chyby, ale to se nestávalo. Takže jsem musela odehrát celý právoplatný zápas.
|
Co si z něj odnášíte? Kromě výhry jako takové.
Asi nějakou nervovou nemoc. Porouchané nervy. (směje se) Jsem ale hlavně hrozně ráda za tým a za Česko, že jsem to zvládla.
Kam vítězství nad Bencicovou řadíte?
Vysoko. Souvisí to i s atmosférou, s těmi nervy a důležitostí zápasu. Myslím, že na dané podmínky jsem to zvládla skvěle. Jeden dva míčky mohly dopadnout jinak a seděli bychom tady v horší náladě. Zápas to byl ale úžasný.