Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková

„Třeba když mi dali zpátky ten talíř, uvědomila jsem si, že je opravdu můj,“ vyprávěla česká tenistka. Právě s jeho menší replikou mezi novináře dorazila. Nevyspalá, ale šťastná. „Sice jsme všichni unavení, ale dopamin ještě pořád jede.“
Jistě ji čeká ještě pár náročných dní, jakožto šampionka bude mít mediální i jiné povinnosti. Třeba setkání s prezidentem Petrem Pavlem, který ji a její finálovou soupeřku Karolínu Muchovou pozval na Pražský hrad. „Takové pozvání je těžké odmítnout. Sama ještě nevím, jaký budu mít program, ale tohle určitě bude součást,“ potvrdila Nosková.
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Wimbledonskou vítězkou je teprve dva dny, už v Londýně stihla spoustu věcí – oslavu, focení s trofejí i bál pro šampiony, na kterém si zatancovala s Jannikem Sinnerem. Ten nejslavnější turnaj světa ovládl podruhé v řadě.
„Oba jsme ze začátku tančili nervózně, nebylo to úplně nejpříjemnější,“ smála se jedenadvacetiletá Češka. „Udělali jsme si z toho srandu. Bál byl dlouhý, moc jsem toho nenaspala. Šaty jsem zkoušela už tři hodiny potom, co jsem dohrála. Celkově jsme to ale zvládli suprově. Měla jsem na pomoc spoustu lidí.“
Třeba svého trenéra Tomáše Krupu, se kterým Nosková spolupracuje už šest let. Sám si na prezentaci před médii moc nepotrpí, ale v pondělí na Štvanici dodržel svůj slib a po vítězném turnaji usedl vedle své klientky na tiskové konferenci.
„Mám šedé vlasy, vzpomínky a dobrý pocit z dobře odvedené práce,“ odpovídal na otázku, co si z Londýna přivezl. „Prostě je mi fajn.“ Přidal i historku z rozpálené metropole. „V domečku, který Linda pronajala, jsem měl na pokoji 31 stupňů. Celou dobu jsem spal v obýváku na zemi. Tam byl jediný vzduch.“
Také Nosková dostala příležitost položit svému kouči dotaz. Po chvilce přemýšlení se zeptala: „Jak jste byl se mnou spokojený?“
„Nádherná tečka na konci,“ odvětil jí trenér. „Obdivuju tvoji vůli a tvé nasazení. Co jsi předvedla po druhém setu… Člověk věří, ale začne pochybovat. Zvládla jsi to,“ narážel na fakt, že získala třetí sadu finále i přesto, že v té druhé nevyužila vedení 5:2 a pět mečbolů.
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Boj o titul proti krajance Muchové nakonec zvládla poměrem 6:2, 5:7 a 6:3. Stala se nejmladší vítězkou Wimbledonu od Petry Kvitové, které při jejím triumfu v roce 2011 bylo taktéž 21 let. Podle tradice bylo její jméno vyryto na slavnou trofej.
„Na ní už moc místa není, takže to spíš píšou na ten podstavec. A na něm už jsem taky, takže si nestěžuju,“ smála se Nosková.
Malou repliku bude mít už navždy u sebe doma. „Musela jsem si ji vzít s sebou do letadla, nechtěla jsem ji dávat do zavazadlového prostoru,“ líčila. „Security kontrola mi to hned vzala bokem. Lidi se za tím asi otáčeli.“ A kam si trofej vystaví? „Hned místo televize, budu se na ni dívat. Ne, asi vedle mého juniorského grandslamu. Ten je trochu větší, paradoxně.“
Mezi juniorkami Nosková zaválela v roce 2021 na Roland Garros, teď se zapsala také mezi dospělé grandslamové šampionky. Ihned po finále jí začaly chodit tisíce gratulací. „Jen od mých blízkých mám asi dvě stě nepřečtených zpráv. Ze známých osobností mi přáli třeba Petr Čech nebo politička Danuše Nerudová.“
Nyní bude mít Nosková od turnajů pauzu, na Prague Open, které začíná v pondělí 20. července na Štvanici, letos ani přihlášená nebyla. Jako kdyby její tým věděl, že se na dlouhou dobu zdrží v Londýně. „Teď se těším hlavně na odpočinek, ten bude nejdůležitější. Neumím se moc odměňovat jinak, nějaké nákupy nebo dovolené nemám v plánu.“
Bude družičkou na svatbě své kamarádky a slovenské tenistky Terezy Mihálikové a ještě nějakou dobu si bude užívat, jaký počin se jí v All England Clubu podařil. Ale jak sama říká, ovlivnit se tím nenechá.
„Žádná změna se nestala. Budu se snažit chovat pořádně stejně. Pro tyhle tituly hraju tenis, ale chci, aby se můj život nezměnil.“